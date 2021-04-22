Реструктуризация кредитов: валютные займы граждан переведут в гривну

Об этом свидетельствуют данные о прохождении закона на сайте Верховной Рады.

Новый закон реструктуризацию всех валютных потребительских кредитов, по которым денежные обязательства полностью не погашены. Однако денежные обязательства по таким кредитам надлежит конвертировать в гривню по официальному курсу, установленному Нацбанком на день реструктуризации.

Также документ продлил на пять месяцев действие моратория, который запрещает банкам взыскивать имущество украинцев, предоставленное в качестве обеспечения по кредитам в иностранной валюте. Срок действующего моратория до принятия данных изменений истекал 21 апреля.

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