“Доступная ипотека 7%” стартовала: выдали первые кредиты

В Киеве состоялась церемония подписания первых кредитных договоров между банками и заемщиками в рамках государственной программы “Доступная ипотека 7%”. В время церемонии выданы первые кредиты.

Она состоялась во время всеукраинского форума “Украина 30”.

“Хочу поздравить счастливых обладателей квартир.Те, кто хочет улучшить свои жилищные условия, могут присоединиться к программе”, – заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Ранее первые семь украинских банков 26 февраля подписали с Фондом развития предпринимательства соглашения о компенсации из госбюджета части кредитной ставки до уровня 7% годовых.