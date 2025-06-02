Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.
В феврале 2025 года правительство Украины согласовало присоединение Национального университета «Одесская юридическая академия» к Одесскому национальному университету имени Мечникова. Однако Киевский окружной административный суд приостановил реорганизацию юракадемии.
Михаил Винницкий отметил, что распоряжение Кабинета Министров принято и его никто не отменял.
Сейчас, по словам замминистра, юридическое лицо «Национальный университет «Одесская юридическая академия» – в состоянии прекращения.
“Есть суды, которые останавливают выполнение приказа, касающиеся процесса присоединения, но Национальный университет «Одесская юридическая академия» – на стадии прекращения”, – сообщил чиновник.
И добавил, что студентов и преподавателей юракадемии сейчас переводят в Одесский национальный университет имени Мечникова.
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Напомним, руководство и коллектив Одесской юракадемии категорически не согласны с решением Кабмина о реорганизации университета, считают его необоснованным и принятым без учета мнения преподавателей, студентов и местных властей. А еще министр образования Оксен Лисовой и коллектив Юракадемии обменялись острыми замечаниями в адрес друга.
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