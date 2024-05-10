В Одесской области отказались от ремонта жилья и обустройства территорий

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской ОВА.

Так, Черноморский городской совет отменил три закупки на сумму 481,2 тыс. грн, связанных с текущими ремонтами жилищного фонда.

В Южном аннулированы две закупки, связанные с обустройством территории, на общую сумму 3,7 млн. грн.

Кроме этого отменены закупки Великодолинского поселкового совета по вывозу бытовых отходов на сумму 154,6 тыс. грн.

Фонтанский сельский совет планировал приобрести бензин на сумму 117,6 тыс. гривен — торги отменены.

Напомним, жители Одесского региона могут самостоятельно уведомить рабочую группу об обнаружении подозрительной закупки или о ненадлежащем использовании средств органами государственной власти и местного самоуправления. Для этого нужно заполнить форму по этой ссылке.

Как сообщала «Одесская жизнь», 24 января во время заседания рабочей группы «Прозрачность и подотчетность» в Одесской облгосадминистрации правоохранители задержали одного из председателей ОТГ.