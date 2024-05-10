В Одеській області відмовилися від ремонту житла та облаштування територій

Про це повідомили у пресслужбі Одеської ОВА.

Так, Чорноморська міська рада скасувала три закупівлі на суму 481,2 тис. грн, пов’язані з поточними ремонтами житлового фонду.

У Южному анульовано дві закупівлі, пов’язані з облаштуванням території, на загальну суму 3,7 млн грн.

Крім цього, скасовано закупівлі Великодолинської селищної ради з вивезення побутових відходів на суму 154,6 тис. грн.

Фонтанська сільська рада планувала придбати бензин на суму 117,6 тис. гривень – торги скасовано.

Нагадаємо, жителі Одеського регіону можуть самостійно повідомити робочу групу про виявлення підозрілої закупівлі або про неналежне використання коштів органами державної влади та місцевого самоврядування. Для цього потрібно заповнити форму за цим посиланням.

Як повідомляло “Одеське життя”, 24 січня під час засідання робочої групи «Прозорість та підзвітність» в Одеській облдержадміністрації правоохоронці затримали одного із голів ОТГ.