Как пьяница и картежник из Одессы стал личным врагом Гитлера: история Александра Маринеско и одноименного спуска

Военный поневоле

Список людей, объявленных Гитлером личными врагами, необширен. Туда были внесены Черчилль, Рузвельт, Сталин, Чарли Чаплин, радиодиктор Юрий Левитан, художники-карикатуристы «КуКрыНикСы» (Куприянов, Крылов, Николай Соколов)… Там значился и советский подводник одессит Александр Маринеско. Среди топонимов Одессы есть спуск Маринеско.

Он родился в 1913 году в Одессе, в семье рабочих. Отец Ион Маринеску — родом из Румынии. Служил на румынском флоте, избил офицера. На берегу был посажен в карцер, сбежал в россию. Работал на предприятиях Одессы кочегаром, слесарем. Мать — из местных.

В 1926 году Александр Иванович Маринеско — ученик матроса торгфлота. В 1930 году окончил школу юнг, матросом 1-го класса ходил на пароходе . Одесский морской техникум окончил в 1933 году, стал штурманом дальнего плавания, помощником капитана.

И тут — призыв на воинскую службу, направление в Спецклассы командного состава ВМС. Восторга это у не уважавшего воинскую дисциплину Маринеско не вызвало: он мечтал вернуться в торгфлот. Но попал в 1934-м на подлодку на Балтфлот. Летом 1938 года в «чистке» в РККА он был демобилизован (вероятно, в связи с румынскими корнями ), но вскоре восстановлен. С 1939 года Маринеско командовал подлодкой М-96.

В 1940 году она стала одной из лучших в Балтфлоте, Маринеско наградили золотыми часами. Но с дисциплиной одессит всё же не дружил, скорее «дружил» с граненым стаканом. «Под балабасом» он бросил окурок в угол каюты своего друга, командира другой лодки , в результате чего — пожар. Выговор. И вскоре — ещё один: халатность Маринеско стала причиной столкновения его лодки с катером.

Пил, курил, ругался матом

Весной 1941 года в Таллинне Маринеско вместе с секретарем парторганизации «забухАли» в ресторане, устроили драку с местными и явились на подлодку с опозданием, причем Маринеско — «на бровях». Выход в море был сорван. В результате Маринеско депремировали.

В июле — первый боевой поход, но немцев не встретили. Зато «полетел» дизель. Его «подлатали»в ленинграде осенью 1941-го, но в походы лодка не выходила. Немцы приближались, настроения были упаднические — и среди экипажей , и среди командиров. На М-96 в экипаже, согласно политдонесению, процветало пьянство, а Маринеско организовал среди офицеров дивизиона подлодок карточные игры на деньги. Его исключили из кандидатов в члены партии «за систематическую пьянку, развал дисциплины».

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Первый поход и бой со своими

В августе 1942- го вышли в поход. Обнаружили немецкий конвой, торпедировали крупнотоннажный транспорт. После атаки подлодка из-за ошибки командира слишком быстро выскочила на поверхность, была атакована. Но ушла без существенных повреждений.

Через неделю, учитывая малый запас топлива и воздуха, Маринеско решил досрочно вернуться из похода, не дав об этом радиограммы командованию. М-96 после всплытия была обстреляна советскими сторожевыми кораблями, не знавшими о её присутствии.

Катера сбросили на подлодку две глубинные бомбы. Затем М-96 повторно всплыла и была вновь обстреляна катерами, которые вскоре опознали подлодку и прекратили огонь. Повреждений в результате этого М-96 не получила.

Высадка разведчиков и новая подлодка

По итогам похода командование засчитало М-96 потопление транспорта, Маринеско получил орден и повторно принят кандидатом в члены ВКП(б). Затем был поход в ноябре 1942-го: на вражеский берег высаживали разведгруппу, охотившуюся на шифровальную машину «Энигма». Маринеско присвоили очередное воинское звание и, несмотря на запись в характеристике «на берегу склонен к частым выпивкам» рекомендовали на более крупную подлодку.

В 1943 году Маринеско получил лодку С-13. Немцы создали мощные противолодочные заграждения в Финском заливе, там погибло несколько советских лодок. В 1943 году С-13 в боевые походы не ходила. За новым командиром подлодки вновь фиксировались случаи нарушения дисциплины и «аморалка» — пьянка и «самоволка», попал на гауптвахту. В политдонесении отмечалось: систематически пьёт и при наличии семьи имеет отношения с другими женщинами.

1944 год. 1 октября С-13 Маринеско вышла в поход. Обнаружили транспорт, 4-мя торпедами не попали. Маринеско решил уничтожить транспорт артогнём. После попаданий транспорт, по докладу Маринеско, загорелся и начал тонуть. Согласно немецким документам, это был грузовой пароход, он получил повреждения, выбросился на мель. Вскоре был снят и отремонтирован.

Угроза трибунала

Поход завершился 11 ноября. Вплоть до середины января 1945-го Маринеско»козоводил» по полной программе. В нетрезвом состоянии привёл в свою каюту финскую женщину, с которой провёл ночь. Следующей ночью пьяный Маринеско зашёл в каюту женщины-врача и ударил начальника санитарной службы, попросившего его удалиться.

Согласно политдонесению, он предоставил личный состав подлодки самому себе, часто не знал, что происходит на подлодке, много выпивал. Следствием этого стали нарушения дисциплины со стороны экипажа С-13 — пьянство, «самоволки», связи с финскими женщинами.

5 января 1945 года Маринеско ушел в самоволку, 2 дня «гудел» в кабаке со шведкой. Дело дошло до военного трибунала, а это -«вышак». Командующий Балтфлотом согласился перенести суд на дату после возвращения С-13 из очередного боевого похода и учесть результаты похода. В результате Маринеско был максимально мотивирован на боевой успех, и С-13 ушла в поход, по результатам которого Маринеско стал личным врагом фюрера.

Победителей не судят

30 января 1945 года С-13 атаковала и потопила плавказарму 2-й учебной дивизии подлодок Германии (бывший лайнер) «Вильгельм Густлофф». Он стал крупнейшим судном, потопленным советскими подлодками (и ВМФ СССР в целом).

Точное количество людей на борту и поныне загадка. Согласно радиограмме, переданной кораблём незадолго до выхода, и документам, на борту находились 4922 человека: 918 курсантов и офицеров 2-й учебной дивизии подлодок, 173 члена экипажа , 373 женщины вспомогательного морского корпуса, 73 тяжелораненых военнослужащих и 3385 беженцев — в основном старики, женщины и дети. По некоторым сведениям, на борт было принято ещё 89 раненых и 500—600 беженцев, что увеличивает общее количество находившихся на борту до примерно 5600 человек.

Наконец, согласно свидетельству санитарного чиновника, ведавшего учетом прибывших на борт людей, всего было принято 8956 беженцев, соответственно общее количество находившихся на борту корабля увеличивается до 10 582 человека. Из находившихся на борту были спасены 1252 человека, 13 из которых в результате сильного переохлаждения вскоре скончались.

Таким образом, выжили 1239 человек, в том числе 528 подводников , 83 члена экипажа, 123 женщины вспомогательного морского корпуса, 86 раненых военнослужащих и 419 беженцев. Погибли 3700—9300 человек, подавляющее большинство из которых были беженцами. С юридической точки зрения, «Вильгельм Густлофф» являлся вооруженным кораблем ВМФ и представлял собой законную военную цель (увы, нам сейчас знаком этот термин).

Вечером 9 февраля С-13 обнаружила корабль, вроде крейсер, но как потом оказалось — транспорт для раненых «Штойбен». Из двух торпед попала одна, вскоре»Штойбен» затонул. Там было около 4200 человек — 2680 раненых военнослужащих , 800—900 беженцев, 270 человек военного медперсонала, 12 медсестёр , 100 военнослужащих-пассажиров, 64 зенитчика, 61 человек военной команды судна и 160 человек гражданского экипажа. Из них удалось спасти, по разным данным, от 658 до 749 человек. «Штойбен» представлял собой законную военную цель.

Вопрос о трибунале для Маринеско был снят, его представили к званию Героя. Но не дали: репутация… В апреле-мае 1945-го лодка опять была в походе, который был оценен как неудовлетворительный из-за неграмотных действий командира.

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Пьянство, воровство и тюрьма

С конца мая у Маринеско опять «самоволки» одна за другой, пьянки, драки с сослуживцами, посторонние дамы в его каюте. Закончилось несколькими эпилептическими припадками из-за алкоголизма и отстранением от командования лодкой в августе с понижением в звании. Осенью его уволили в запас.

Он в 1946 году устроился на Балтийское пароходство, ходил в старпомах и … пьянствовал, даже на вахте. Летом 1948-го его уволили. Стал замдиректора по АХЧ ленинградского НИИ и … в 1949 году был осуждён на 3 года лишения свободы за злоупотребление служебным положением (хищение двух тонн торфяных брикетов ) и 240 кг конского волоса, предназначенного для утепления института (его Маринеско сдал в утильсырьё, а деньги пропил на новогодние праздники), а также за присвоение принадлежащей институту кровати. Срок отбывал в лагере Дальстроя, досрочно освобожден в 1951 году. Далее — диспетчер на заводе, опять прогулы, пьянки.

В 1962 году ревизия выявила финансовые нарушения: чтобы получать бОльшую пенсию, Маринеско за 9 лет предоставил 15 поддельных справок. За это суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно.

Из жизни Александр Маринеско ушел в 1963 году, полунищим…

Судьба улицы

По традиции этой рубрики сообщу, что ранее спуск Маринеско назывался Софиевским, а при Советах был назван в честь русского писателя Владимира Короленко, бывавшего в Одессе в 1893, 1897 и 1903 годах. Имя Маринеско ему присвоили в 1987 года, на исходе СССР.

А недавно, летом 2024 года, спуск, соединяющий улицу Софиевскую с Пересыпью, вновь сменил свое имя. Теперь он носит имя Виталия Блажко — майора полка “Азов”, полного кавалера ордена “За мужество”, отдавшего свою жизнь за нашу свободу в продолжающейся российско-украинской войне.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса