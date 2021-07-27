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На одесском Приморском бульваре постепенно преображаются тротуары (фото)

На одесском Приморском бульваре постепенно преображаются тротуары (фото)

На Приморском бульваре продолжается ремонт: укладывают новую плитку на тротуарах этого исторического места.

Капитальный ремонт тротуаров Приморского бульвара начался в мае этого года. Сейчас уже можно любоваться и спокойно прогуливаться по новой плитке от Воронцовского дворца и почти до Потемкинской лестницы. Здесь уже не увидишь разбитую или шатающуюся плитку или ее «осколки».

Сейчас плитку укладывают на месте недавних раскопок на Приморском бульваре.

Приморский бульвар, ремонт
Приморский бульвар, ремонт2
Приморский бульвар, ремонт3
Приморский бульвар, ремонт4
Приморский бульвар, ремонт5
Приморский бульвар, ремонт6
Приморский бульвар, ремонт7

Как нам сообщали официально, работы по замене плитки на тротуарах Приморского бульвара проходят поэтапно: вначале на участке от памятника Дюку де Ришелье в направлении Воронцовского дворца, затем на участке от памятника Дюку до памятника Пушкину, в завершение – на площади вокруг памятника Дюку (здесь состояние покрытия особенно плачевно).

Кстати, на площади вокруг памятника Дюку де Ришелье плитка будет сниматься полностью, основание на этом участке усилят, а затем его вымостят гранитной плиткой.

Кроме того, горловины колодцев инженерных сетей в зоне проведения работ будут подняты на уровень новой плитки.

Напомним, в конце марта «Одесская жизнь» рассказывала о печальном состоянии плиточного покрытия на Приморском бульваре.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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Prostoyuriy
Prostoyuriy
14 минут назад

На бульваре была красота – булыжная мостовая.Кому-то захотелось заработать. и он всё поломал. А мы стыдливо опускаем голову.И так во всём.

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