В Одессе грядет капремонт тротуаров Приморского бульвара (фото)

Приморский бульвар в Одессе на время перестанет быть активной прогулочной зоной: там грядет капитальный ремонт (восстановление) покрытия тротуаров.

Об этом стало известно из тендерной документации на ресурсе «Прозорро». Потратить на это в мэрии собираются почти 11 миллионов гривен. Заказчик работ — управление дорожного хозяйства Одесского горсовета.

Аукцион по выбору подрядчика состоится 12 апреля. А вот непосредственно восстановить тротуарное покрытие собираются лишь к 31 декабря 2022 года.

Исходя из тендерной документации, новая плитка будет серого и красного цвета.

Тротуары Приморского бульвара и в самом деле нуждаются в обновлении, что зафиксировал корреспондент «Одесской жизни».

Плитка в некоторых местах так и «ходит» под ногами. Во многих местах — трещины и сломы, «стыки» разошлись.

Последний раз капремонт тротуаров Приморского бульвара проводился в 2008 году. Тогда брусчатку заменили на плитку.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала об истории и дне сегодняшнем расположенных на Приморском бульваре зданий.

Фото: Мария Котова