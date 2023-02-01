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Ремонт линии завершен: как будут отключать свет в Одессе 2 февраля

Ремонт линии завершен: как будут отключать свет в Одессе 2 февраля

Ремонтные работы на высоковольтной линии завершились. Теперь энергетики ремонтируют подстанции. Поэтому в четверг, 2 февраля, в Одессе продолжатся экстренные отключения света.

Об этом сообщили в ДТЭК “Одесские электросети”.

Энергетики отметили, что графики отключений пока не действуют. Отключать свет по ним  станет возможным только после того, как проведут ремонт и замену разрушенного российскими ракетами оборудования.

Пока удалось восстановить высоковольтную линию электропередач, по которой электричество пойдет от трансформаторных подстанций в районы Одессы и пригороды.

Сами подстанции пока еще не рабочие. Как ранее сообщали энергетики, разрушения после обстрела 26 января были настолько сильные, что только на разбор завалов понадобилось 5 дней.

И только теперь можно приступить к ремонту поврежденного и монтажу нового оборудования. Сроков завершения ремонта энергетики пока не называют, но обещают за завершить его как можно скорее. Отмечается, что восстановительные работы идут круглые сутки.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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