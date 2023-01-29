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Электроэнергия для Одессы есть, но в город она не попадает: причины

Электроэнергия для Одессы есть, но в город она не попадает: причины

Собственная генерация в Одесской области позволяет обеспечить город количеством электроэнергии, необходимой для отключений света по графикам. Но передать ее в город пока невозможно.

Об этом рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Почему в Одессе не хватает электроэнергии

Он сообщил, что в Одесском районе есть даже собственная генерация электричества, но из-за повреждений энергетической инфраструктуры эту электроэнергию не могут доставить потребителям.

“Мы вынуждены передавать на другие территориальные громады электроэнергию от той же ТЭЦ, которая в Одесском районе, чтобы не терять эту генерацию”, — сказал Братчук.

Представитель Одесской ОВА напомнил про причину такого дефицита света: после ракетного обстрела россией 26 января в Одесском регионе были разрушены 2 объекта энергетической инфраструктуры.

Когда в Одессу вернут свет

Сергей Братчук рассказал, что сложившаяся ситуация временная. Надо подождать еще несколько дней.

«Более 200 аварийных бригад работают круглосуточно, несмотря на мороз и мокрый снег. Последствия ракетной атаки ликвидируются, но нужно будет терпеть», – сообщил представитель ОВА.

После этого можно будет вернуться к отключениям света по заранее опубликованным графикам. Пока же, по словам Сергей Братчука, свет в домах одесситов есть от 3 до 6 часов в день, при этом невозможно предсказать, когда его выключат или включат.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что 29 января в Одессе действуют экстренные отключения света. Также мы объясняли,  что это, и почему применяют именно их.

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Коллаж: 24 канал

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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