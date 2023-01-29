В Одессе действуют экстренные отключения света: что это и почему применяют именно их

В воскресенье, 29 января 2023 года в Одессе проходят экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений света не действуют.

Об этом сообщили к компании ДТЭК

Что такое экстренные отключения

Экстренные отключения означают, что свет отключают вне планов и графиков, если того требует ситуация в энергосистеме. Обычно их применяют, если не достает мощности в сети из-за недостаточной генерации или неспособности сети передать нужный объем электроэнергии.

Экстренные отключения непредсказуемы, могут продолжаться длительное время.

Недостаток генерации в нынешних условиях возникает, когда российские ракеты повреждают электростанции. А неспособность передать электроэнергию – когда повреждены трансформаторные подстанции в ключевых энергоузлах.

Почему Одесса долго без света

Именно из-за разрушенных крупных трансформаторных подстанций Одесский регион не может получить даже те скудные лимиты электричества, которые ему выделялись до последней ракетной атаки россии 26 января.

Поменять такой трансформатор непросто. Некоторые весят до 60 тонн. И менять их не на что. Дело в том, что такое габаритное оборудование не производят в Европе, а производственные мощности в Украине разрушены обстрелами.

Энергетикам приходится искать новые пути решения, чтобы восстановить подачу электричества по объеме хотя бы выделенных лимитов.

Главная причина отсутствия света

Одесситы много возмущаются в соцсетях долгим отсутствием электричества в домах и винят в этом почему-то местные власти и ДТЭК, а не тех, кто разрушает нашу инфраструктуру, еще и убивая при этом людей.

Это именно россия добивается того, чтобы украинцы сидели в холоде, темноте и без связи. Свои ракетные удары враг подкрепляет и информационными атаками, вбрасывая фэйки о том, что электричества полно и власти с энергетиками посреди войны вдруг решили поиздеваться над людьми.