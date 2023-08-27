Ремонт лифта в центре Одессы стоил жизни мастеру

Трагическое событие произошло сегодня днем, 27 августа, в центре Одессы: в одном из многоэтажных домов на улице Екатерининской погиб лифтер.
Как сообщает пресс-служба областного управления полиции, 47-летний мастер получил несовместимые с жизнью травмы, когда проводил работы по устранению технических неисправностей лифта.
«На Екатерининской 27/1 лифтер доставал застрявших на первом этаже людей и лифт внезапно поехал на восьмой этаж – мужчина погиб на крыше лифта», – описывает произошедшее один из местных Телеграм-каналов.
Правоохранители устанавливают полные обстоятельства произошедшего.
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