Ремонт ліфта в центрі Одеси коштував життя майстру

Трагічна подія сталася сьогодні вдень, 27 серпня, у центрі Одеси: в одному із багатоповерхових будинків на вулиці Катерининській загинув ліфтер.
Як повідомляє прес-служба обласного управління поліції, 47-річний майстер зазнав несумісних із життям травм, коли проводив роботи з усунення технічних несправностей ліфта.
«На Катерининській 27/1 ліфтер діставав людей, що застрягли на першому поверсі, і ліфт раптово поїхав на восьмий поверх – чоловік загинув на даху ліфта», – описує подію один з місцевих Телеграм-каналів.
Правоохоронці встановлюють повні обставини.
Ще новини Одеси на тему:
- Одеська область: двоє підлітків обгоріли через феєрверк, що вибухнув;
- У скелях під Одесою знайшли тіло купальниці, що зникла тиждень тому;
- Нещасний випадок у Вилковому: несправний насос вбив чоловіка.