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В скалах под Одессой нашли тело купальщицы, пропавшей неделю назад

В скалах под Одессой нашли тело купальщицы, пропавшей неделю назад

В селе Вапнярка Одесского района в скалах на берегу моря местные жители нашли тело женщины, которая пошла купаться и исчезла неделю назад.

Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС.

По данным спасателей, днем 7 августа в Службу Спасения поступило сообщение о том, что в Одесском районе, в селе Фонтанка-3, отдыхающая на местном пляже женщина 1963 года рождения пошла купаться и пропала без вести.

Трое суток водолазы искали пропавшую женщину, обследуя морское дно и все прибрежные зоны вдоль береговой линии, но так и не нашли.

А в субботу, 12 августа, жители Вапнярки нашли тело утопленницы в прибрежных скалах.

Спасатели с помощью альпинийского снаряжения изъяли тело из скалы, подняли по крутым склонам на каркасных носилках и передали правоохранителям.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что 12 августа на пляже 10-й станции Большого Фонтана бригада одесских медиков спасла тонувшую женщину.

А 6 августа, на пляже в селе Фонтанка-2 Одесского района на морском берегу случился оползень. Тогда трагически погиб 10-летний ребенок.

Напомним, с 12 августа в Одессе официально открыли для посещения 6 пляжей.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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