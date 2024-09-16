Новости Одессы и Одесской области

Из-за непогоды в Европе Укрзализныця отменила несколько международных рейсов

Из-за непогоды в Европе Укрзализныця отменила несколько международных рейсов

В понедельник, 16 сентября 2024 года, Укрзализныця отменила ряд поездов в Австрию и Чехию из-за наводнения в центральной части Европы.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Отмечается, что пик непогоды в Австрии ожидается сегодня-завтра, поэтому возобновление движения скоро не будет, вокзалы и метро завтра будут частично закрыты.

Как сообщают в «Укрзализныце», рейс Вена – Киев – Вена по меньшей мере в понедельник будет курсировать как Будапешт – Киев – Будапешт.

Также рейс Чоп — Вена — Чоп отменен из-за невозможности выехать из Вены.

Пассажиров с билетами в Вене просят обращаться в информационно-сервисный пункт за бесплатным поселением и питанием на период непогоды.

Кроме того, рейсы Прага – Перемышль – Прага пока не способны проехать затопленный участок на границе Чехии и Польши. Поэтому 16 сентября ожидается челночное движение от Праги до польской границы и от Перемышля до чешской границы с автобусным трансфером вокруг подтопленного участка.

В то же время в Укрзализныце отметили, что поезда из Варшавы и обратно, из Хелма и Кошице курсируют без изменений и по графику.

В «Укрзализныце» подчеркнули, что принимают пассажиров, которые не успели на свои рейсы из-за беспрецедентной непогоды, на другие рейсы из Польши по сегодняшним билетам на любые свободные места.

«Работаем вместе с европейскими коллегами, чтобы максимально организованно справиться со стихией», — отметили в УЗ.

Напомним, утром воскресенья, 15 сентября, на Одессу обрушился мощный ливень. Предварительно, в городе выпала почти полумесячная норма осадков. В результате ряд улиц оказались затопленными и заблокированными для проезда, была временно парализована работа электротранспорта.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua