Из-за непогоды в Европе Укрзализныця отменила несколько международных рейсов

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Отмечается, что пик непогоды в Австрии ожидается сегодня-завтра, поэтому возобновление движения скоро не будет, вокзалы и метро завтра будут частично закрыты.

Как сообщают в «Укрзализныце», рейс Вена – Киев – Вена по меньшей мере в понедельник будет курсировать как Будапешт – Киев – Будапешт.

Также рейс Чоп — Вена — Чоп отменен из-за невозможности выехать из Вены.

Пассажиров с билетами в Вене просят обращаться в информационно-сервисный пункт за бесплатным поселением и питанием на период непогоды.

Кроме того, рейсы Прага – Перемышль – Прага пока не способны проехать затопленный участок на границе Чехии и Польши. Поэтому 16 сентября ожидается челночное движение от Праги до польской границы и от Перемышля до чешской границы с автобусным трансфером вокруг подтопленного участка.

В то же время в Укрзализныце отметили, что поезда из Варшавы и обратно, из Хелма и Кошице курсируют без изменений и по графику.

В «Укрзализныце» подчеркнули, что принимают пассажиров, которые не успели на свои рейсы из-за беспрецедентной непогоды, на другие рейсы из Польши по сегодняшним билетам на любые свободные места.

«Работаем вместе с европейскими коллегами, чтобы максимально организованно справиться со стихией», — отметили в УЗ.

Напомним, утром воскресенья, 15 сентября, на Одессу обрушился мощный ливень. Предварительно, в городе выпала почти полумесячная норма осадков. В результате ряд улиц оказались затопленными и заблокированными для проезда, была временно парализована работа электротранспорта.