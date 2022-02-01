Новости Одессы и Одесской области

Редакция газет «На пенсии» и «Одесская жизнь» принимала немецких журналистов

Редакция газет «На пенсии» и «Одесская жизнь» принимала немецких журналистов

В гостях у редакции газет «На пенсии» и «Одесская жизнь» побывали журналисты-фрилансеры из Германии Лина Гайнер и Никлас Голитчек. Они приехали в Одессу с востока Украины, где работали вместе с европейскими коллегами и собирали материал для немецких изданий.

Рецепты

В Одессе их, в первую очередь, интересовала тема языка, которая очень актуальна для южной части нашей страны.

Немецкие коллеги задавали вопросы о Законе Украины о языке и как его введение повлияет на работу украинских изданий с экономической и культурной точки зрения.

Гости также расспрашивали нас о работе журналистов, о реакции читателей на переход всеукраинских газет и журналов на украинский язык.

Напомним, с 16 января все национальные издания должны выходить на украинском языке, или параллельными выпусками на украинском и русском. Пока эта норма закона не касается местных изданий.

Ранее мы писали, что по действующим законам, с 16 января 2022 года печатные медиа должны выходить на украиском языке. Версии на других языках не запрещены, но украинская должна быть обязательно.

Читайте также цикл репортажей журналистов «Одесской Жизни» из Америки:

 

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить