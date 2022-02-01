Редакция газет «На пенсии» и «Одесская жизнь» принимала немецких журналистов

В гостях у редакции газет «На пенсии» и «Одесская жизнь» побывали журналисты-фрилансеры из Германии Лина Гайнер и Никлас Голитчек. Они приехали в Одессу с востока Украины, где работали вместе с европейскими коллегами и собирали материал для немецких изданий.

В Одессе их, в первую очередь, интересовала тема языка, которая очень актуальна для южной части нашей страны.

Немецкие коллеги задавали вопросы о Законе Украины о языке и как его введение повлияет на работу украинских изданий с экономической и культурной точки зрения.

Гости также расспрашивали нас о работе журналистов, о реакции читателей на переход всеукраинских газет и журналов на украинский язык.

Напомним, с 16 января все национальные издания должны выходить на украинском языке, или параллельными выпусками на украинском и русском. Пока эта норма закона не касается местных изданий.

Ранее мы писали, что по действующим законам, с 16 января 2022 года печатные медиа должны выходить на украиском языке. Версии на других языках не запрещены, но украинская должна быть обязательно.

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