Редакция газет «На пенсии» и «Одесская жизнь» принимала немецких журналистов

В гостях у редакции газет «На пенсии» и «Одесская жизнь» побывали журналисты-фрилансеры из Германии Лина Гайнер и Никлас Голитчек. Они приехали в Одессу с востока Украины, где работали вместе с европейскими коллегами и собирали материал для немецких изданий.
В Одессе их, в первую очередь, интересовала тема языка, которая очень актуальна для южной части нашей страны.
Немецкие коллеги задавали вопросы о Законе Украины о языке и как его введение повлияет на работу украинских изданий с экономической и культурной точки зрения.
Гости также расспрашивали нас о работе журналистов, о реакции читателей на переход всеукраинских газет и журналов на украинский язык.
Напомним, с 16 января все национальные издания должны выходить на украинском языке, или параллельными выпусками на украинском и русском. Пока эта норма закона не касается местных изданий.
Ранее мы писали, что по действующим законам, с 16 января 2022 года печатные медиа должны выходить на украиском языке. Версии на других языках не запрещены, но украинская должна быть обязательно.
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- США глазами журналистов “Одесской жизни”. Сцена №1: Американские выборы
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- США глазами журналистов «Одесской жизни». Сцена №3: Американская провинция
- США глазами журналистов “Одесской жизни”. Что мы делали за океаном?
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