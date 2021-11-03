США глазами журналистов “Одесской жизни”. Сцена №1: Американские выборы

И, конечно, мы не могли не рассказать своим читателям о том, что нас удивило, впечатлило или даже разочаровало в США. Показываем реальную Америку глазами журналистов “Одесской жизни”.

Журналистам “Одесской жизни” представилась возможность побывать в Соединенных Штатах Америки. Мы отправились на другой континент на стажировку в рамках “Украинской программы медиа партнерства”. Узнать об особенностях работы и перенять опыт коллег мы смогли в столице США — Вашингтоне, и небольшом городке в штате Вирджиния — Роаноке.

Блок первый. Американские выборы

Соединенные Штаты Америки. Звучит гордо, заокеански далеко и разительно отличительно от нашей действительности.

Отчасти это правда. По крайней мере так точно можно сказать об американской политической системе.

По приезду в небольшой городок Роанок, штат Вирджиния, мы внепланово окунулись в кульминацию избирательной гонки. Здесь выбирали губернатора штата. И нам повезло попасть на пресс-конференцию одного из кандидатов. Сразу скажу: это было словно в американском кино. Например, как в фильме “Карточный домик” или “Основные цвета”.

Визуально в городе ничего не говорит о том, что здесь идет политическая борьба. По крайней мере, на взгляд несведущего путешественника-иностранца.

Так вот: здесь вы не увидите огромных политических билбордов с лицами и лозунгами кандидатов, здесь нет никаких листовок и плакатов, беспорядочно наклеенных на столбы электропередач или остановки общественного транспорта ( правда их здесь тоже нет, но это уже тема другой истории). Тем не менее, большинство жителей Роанока активно включены в выборный процесс. По крайней мере, со своими взглядами на программу и личность кандидатов основная часть американцев давно определились. А выражают они это по сравнению с нами довольно скромно: установив небольшую — 100х70 см — табличку на газоне у своего дома, и собственно в день голосования. Ну и, конечно, на встречах со “своим” кандидатом.

Если кто не знал, в США практически все избирательные кампании (будь то выборы президента, Сената, мэра или, например, как сейчас — губернатора) — это битва между демократами (в “синих трусах”) и республиканцами ( в “красных трусах”).

Нам удалось попасть на пресс-конференцию кандидата-демократа Терри МакОлиффа. Его соперник на выборах — республиканец Глен Янкинг.

Смотрите сами, на фото и видео хорошо видно: несколько десятков горожан в хорошем настроении окружили импровизированную сцену, играет музыка, выступает группа партийной тяжеловесной поддержки — действующий сенатор, мэр, прокурор штата и, конечно, сам кандидат. Пламенная речь, наполненная громкими и программными обещаниями, обличительными эпитетами в адрес оппонента и даже эксе-президента Дональда Трампа, высокопарные лозунги об американских демократических ценностях и пути к благополучию. Тут, на самом деле, все, как у нас — только с поправкой на американскую действительность. Каждое предложение горячо поддерживается аплодисментами или порицается угрюмым улюлюканием.

Участники встречи — люди старшего возраста. Хотя есть и молодежь. Пришли они сюда не за деньги, да и гречку здесь никто не предлагал. Даже кофе бесплатно не угощали, хотя встреча проходила на территории местной кофейни. Все улыбались настоящей американской улыбкой, а после официальной части фотографировались с “губернатором” — здесь МакОлиффа называли так и никак иначе, потому что были уверены в его победе.

И только после всех этих ритуалов кандидат подошел к журналистам. Три-четыре вопроса — пресс-атташе жестко осаживает репортеров и уводит кандидата. К слову, работа избирательного штаба американского кандидата — действительно впечатляет. В кинофильмах не обманывают. Все так и есть: четко, отработано сотни, а то и тысячи раз, очень профессионально.

Ощущение праздника и победы растворилось, как только кандидат и другие важные персоны уехали. После этого сцену разобрали, стулья и плакаты в поддержку унесли. И вот уже небольшая кофейня снова работает в привычном режиме, а о встрече с кандидатом в губернаторы больше ничего не напоминает. И снова на взгляд иностранца никаких выборов в Вирджинии нет.

P.S.: победу на выборах губернатора штата Вирджиния одержал кандидат от республиканцев Глен Янкинг.

Фото и видео: Валентина Чабанова