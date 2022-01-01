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США глазами журналистов “Одесской жизни”. Что мы делали за океаном?

США глазами журналистов “Одесской жизни”. Что мы делали за океаном?

В ноябре 2021 года команда журналистов «Одесской жизни» отправилась в США. Поехали мы туда для того, чтобы познакомится с коллегами из американских редакций. Посмотреть как работают журналисты за океаном мы смогли благодаря “Украинской программе медиа партнерства” от IREX.

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В США ми провели неделю. За это время мы успели посетить столицу — Вашингтон и Роанок — небольшой городок в штате Вирджиния. Роанок небольшой, но очень уютный город и очень американский. 

Здесь мы рассказали в подробностях об американской провинции. 

Невысотный Роанок

Невысотный Роанок

В Роаноке мы побывали в гостях на местных радиостанциях, которые принадлежат компании Wheeler Digital и даже съездили вместе с местным журналистом на предвыборную пресс-конференцию — наш визит совпал с выборами губернатора штата. 

Американские выборы — это отдельный очень интересный опыт, о котором мы написали очень детально.

Также мы побывали в редакции местной газеты The Roanoke Times. Обсудили с главным редактором различия и сходства медийных рынков наших стран. Также встретились с командой агентства FireFli, которые поделились с нами интересными идеями в сфере диджитал. 

Кроме работы, конечно, у нас была насыщенная культурная программа, которая включала и гастротуризм. 

Читайте и смотрите, какой нам запомнилась американская еда. 

американские донатс

Поездка состоялась благодаря «Украинской программе медиа партнерства», которую реализует IREX in Ukraine

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Валя Чабанова ПРОФИЛЬ

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