США глазами журналистов “Одесской жизни”. Что мы делали за океаном?

В ноябре 2021 года команда журналистов «Одесской жизни» отправилась в США. Поехали мы туда для того, чтобы познакомится с коллегами из американских редакций. Посмотреть как работают журналисты за океаном мы смогли благодаря “Украинской программе медиа партнерства” от IREX.

В США ми провели неделю. За это время мы успели посетить столицу — Вашингтон и Роанок — небольшой городок в штате Вирджиния. Роанок небольшой, но очень уютный город и очень американский.

Здесь мы рассказали в подробностях об американской провинции.

В Роаноке мы побывали в гостях на местных радиостанциях, которые принадлежат компании Wheeler Digital и даже съездили вместе с местным журналистом на предвыборную пресс-конференцию — наш визит совпал с выборами губернатора штата.

Американские выборы — это отдельный очень интересный опыт, о котором мы написали очень детально.

Также мы побывали в редакции местной газеты The Roanoke Times. Обсудили с главным редактором различия и сходства медийных рынков наших стран. Также встретились с командой агентства FireFli, которые поделились с нами интересными идеями в сфере диджитал.

Кроме работы, конечно, у нас была насыщенная культурная программа, которая включала и гастротуризм.

Читайте и смотрите, какой нам запомнилась американская еда.

Поездка состоялась благодаря «Украинской программе медиа партнерства», которую реализует IREX in Ukraine