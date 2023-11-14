Новости Одессы и Одесской области

Размер денежной помощи на закупку дров в Украине увеличили вдвое

Размер денежной помощи на закупку дров в Украине увеличили вдвое

Кабмин принял решение об увеличении денежной помощи на закупку дров – теперь на покупку твердого печного бытового топлива украинцы получат по 16,2 тыс. грн. Ранее размер субсидии составлял 7 тыс. грн.

Таким образом, в рамках запущенного правительством экспериментального проекта по обеспечению украинцев дровами размер денежной помощи на приобретение дров вырастет в два раза.

Об этом сообщил на заседании Кабмина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам премьера, поддержку граждан решили удвоить, потому что прошлой суммы было недостаточно.

«При поддержке партнеров запускаем экспериментальный проект по дополнительному обеспечению населения дровами. Предельный размер субсидии на приобретение твердого печного бытового топлива теперь вырастет более чем вдвое и составит 16,2 тыс. грн в год для одной семьи (ранее было 7 тыс.)»,

– сообщил Шмыгаль.

По его словам, таким образом у потребителей появится возможность получить ресурс для отопления там, где нельзя использовать газ.

Отметим, что в 2023 году Украина получит от международных партнеров 2,6 млрд грн на приобретение дров для местных жителей.

Как сообщалось, в 2022 году в Украине заработал интернет-магазин «ДроваЄ».

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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