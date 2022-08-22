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Где купить дрова, если не станет газа или отопления

Где купить дрова, если не станет газа или отопления

Чиновники и эксперты в сфере коммунального хозяйства призывают жителей Украины запасаться печками-буржуйками и дровами.

Заготовкой дров занимается Государственное агентство лесных ресурсов. Спрос уже есть, очередь в некоторых районах достигает двух-трех недель, говорит глава агентства Юрий Болоховец. На одного человека установлено ограничение — до 15 кубических метров.

Дрова можно приобрести непосредственно в лесничествах. Для этого надо приехать в лесничество, предъявить паспорт и сделать заказ. Затем нужно оплатить заказ через «Приват24», через терминал или через ближайшее отделение банка и решить вопрос с доставкой.

Стоимость дров отличается, в зависимости от региона: на севере – в пределах 600-700 гривен за кубический метр, на юге и западе – 1000-1200 гривен. Доставка и перемещение – это дополнительные расходы. Если у заказчика есть возможность, то он может сам забрать дрова.

Информацию о наличии дров и контактах ответственных лиц можно найти на сайтах лесхозов, областных управлений лесного и охотничьего хозяйства.

В ближайшее время на сайте Гослесагентства (forest.gov.ua) также будет доступен сервис «ДроваЕ» – государственный онлайн-ресурс для продажи дров населению. Его запуск планируется к началу отопительного сезона. «Горячая линия» Гослесагентства: 0-800-604-473 (звонки бесплатные).

Внимание! Уже появились данные о мошенниках, которые обещают товар, но получают деньги и исчезают. Поэтому гражданам не советуют покупать дрова в негосударственных организациях.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что жителям Одесской области пообещали непростую зиму.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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