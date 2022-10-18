В Украине заработал интернет-магазин «ДроваЄ»: что предлагают населению? (видео)

В Украине заработал государственный интернет-магазин дров для населения под названием «ДроваЄ».

Как сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, этот магазин создали с тем, чтобы упростить для украинцев процедуру приобретения дров нынешней зимой, которая из-за войны обещает быть суровой.

«Правительство делает все возможное, чтобы этой зимой украинцы были с теплом», – заверил глава ведомства Руслан Стрелец.

Интернет-магазин уже работает, и лесхозы принимают заказы. В несколько кликов каждый может приобрести себе или своим родным дрова на зиму, да еще и с доставкой на дом, сообщает Министерство.

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Чтобы купить дрова, нужно зайти на сайт «ДроваЄ» и авторизироваться через электронную цифровую подпись или банк, которым пользуетесь. А затем – указать адрес доставки дров. Система автоматически подтянет ближайшие к покупателю лесхозы и продукцию, которую можно заказать. Далее нужно определиться с видом и объемом древесины, выбрать функцию с доставкой или без, оплатить заказ или ждать звонка оператора для решения вопросов с доставкой.

На одно физическое лицо установлен предел на покупку в 15 кубометров дров на отопительный сезон.

Больше подробностей Руслан Стрелец рассказал в эфире Национального телемарафона: