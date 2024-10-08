Ночная дроновая атака: в Черноморске загорелась многоэтажка (фото)

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Читайте также: Россияне изменили тактику «Шахедов» против Одессы: к чему привыкать одесситам

В Черноморске, в результате атаки, произошло возгорание квартир на 4-м, 5-м и 6-м этажах. Пожар площадью 100 м2 оперативно ликвидировали спасатели.

К счастью, обошлось без человеческих жертв и пострадавших.

В Одесском районе повреждено перекрытие и стены административно-производственного здания с последующим возгоранием, огонь на площади 50 м2 был ликвидирован.

Еще один беспилотник упал на открытой территории без детонации.

Вечером 7 октября 2024 года враг очередной раз атаковал Одессу баллистикой. Целью агрессора стала портовая инфраструктура, пострадал сухогруз Optima. Есть погибший и раненые.

Ночь 6 октября также была громкой: россияне атаковали Одесскую область дронами и баллистикой — последствия атаки