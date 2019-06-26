Рассмотрение «Дела «Краяна» продолжится завтра

В Малиновском райсуде сегодня в течение 6 часов продолжались дебаты в уголовном производстве в отношении мэра Одессы и ряда должностных лиц, обвиняемых в завладении средствами горбюджета при покупке здания бывшего завода «Краян».

Напомним, что ранее сторона обвинения зачитала свои доводы и потребовала для обвиняемых тюремного заключения на сроки от 7 до 12 лет.

Вчера и сегодня выступали защитники обвиняемых.

Сегодня в 15 часов заседание было прервано по причине анонимного сообщения о минировании, но затем продолжилось.

Следующее судебное заседание состоится завтра, 27 июня, в 10:00.

Фото пресс-службы Малиновского райсуда