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Новости Одессы и Одесской области

«Дело «Краяна»: в заседании объявлен перерыв из-за сообщения о минировании суда

«Дело «Краяна»: в заседании объявлен перерыв из-за сообщения о минировании суда

Сегодня на заседании Малиновского райсуда с 10 утра продолжались дебаты по делу о присвоении бюджетных средств при покупке здания на Косовской под размещение “Новой мэрии”. Однако несколько минут назад неизвестный сообщил о минировании здания.

В зале суда реакцией на сообщение «Нас заминировали» стала фраза «Провокация».

Председательствующий судья, тем не менее, заявил, что безопасность превыше всего и поэтому будет сделан перерыв.

При этом он пообещал, что кинологи и взрывотехники в первую очередь осмотрят именно это крыло здания, чтобы можно было возобновить заседание как можно скорее.

 

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