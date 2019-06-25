Прокуроры требуют приговорить обвиняемых по «делу «Краяна» к 10-12 годам тюрьмы. Заседание продолжат завтра

Кульминацией сегодняшней части дебатов в Малиновском райсуде Одессы стало оглашение требований прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

После длительного зачитывания разъяснений по собранным доказательствам, представитель САП заявил, что требует для мэра Одессы Геннадия Труханова приговора по ч.5 ст. 191 Уголовного Кодекса – в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом на занятие должностей в госструктурах и органах местного самоуправления. Для вице-мэра Павла Вугельмана — 11 лет, для ещё нескольких чиновников мэрии и других сообщников, проходящих по этому делу — от 7 до 10 лет, передает УСИ из зала суда.

Адвокат обвиняемых успел озвучить несколько возражений, после чего в заседании был объявлен перерыв.

Оно продолжится завтра в 10 часов утра.

Напомним, что городского голову и ряд других высокопоставленных чиновников обвиняют в присвоении средств горбюджета на 92 млн. грн. при покупке зданий бывшего завода “Краян” под размещение “новой мэрии”. Антикоррупционные органы усмотрели в этом случае преступную схему по завладению средствами. Судебное рассмотрение тянется с прошлого года.