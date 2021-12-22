Проекту расширение трассы Одесса-Николаев дали старт

Пока речь идет о расширении магистрали до 4-х полос на территории Николаевской области.

Расширять дорогу из Одессы в Николаев начнут с Николаевской области

О начала проектирования будущей трассы рассказала руководитель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

— Четырехполосная дорога на Одессу. Я о ней мечтал всегда. Это очень сложное задание, и оно сдвинулось с мертвой точки. Сейчас оно поделено на пять проектных участков, и объявлены тендеры на проектирование, — рассказал чиновник во время своего отчета по итогам работы в 2021 году.

По словам Кима, расширение трассы устно одобрил президент Владимир Зеленский, и уже урегулированы кадастровые вопросы, связанные с расширением автомагистрали.

Идея расширить Николаевскую трассу до 4 полос обсуждается уже 4 года. Она должна стать частью трассы, которая свяжет морские порты Украины на Черном море от Одессы до Херсона.

Ранее мы рассказывали, что руководители Николаевской, Херсонской и Одесской обладминистраций Виталий Ким, Сергей Козырь и Сергей Гриневецкий подписали трехстороннее письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем они просят о содействии в реконструкции трассы М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск, проходящей через все три области. В частности, речь шла об участке Одесса – Николаев – Херсон.