О ходе работ отчиталась региональная Служба восстановления и развития инфраструктуры.

Уже устроена конструкция моста с перильным ограждением, уложен асфальт. Продолжаются работы на подходах к мосту и на самом мостовом сооружении: отсыпка насыпи и конусов у опор, монтаж сепараторов, устройство водосбросных сооружений.

«Также восстановлена автомобильная дорога Т-1607 Измаил — Килия — Вилково», — сообщили в Службе.

Напомним, построенный мост – важное стратегическое сооружение юга Одесской области. Это экономико-логистические «ворота» к речным и морским портам, прифронтовых областей и ведет к контрольно-пропускным пунктам с государствами-соседями.

Мост через канал Кофа был построен в 60-х годах прошлого столетия. В 2021 году его закрыли из-за аварийного состояния. Ремонт этого моста был начат в конце 2023 года.

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