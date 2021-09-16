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Добраться из Одессы в Херсон можно будет быстрее – о чем просят президента трое губернаторов?

Добраться из Одессы в Херсон можно будет быстрее – о чем просят президента трое губернаторов?

Главы Николаевской, Херсонской и Одесской областных государственных администраций (ОГА) Виталий Ким, Сергей Козырь и Сергей Гриневецкий подписали трехстороннее письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о содействии в реконструкции трассы М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск, проходящей через все три области. В частности, речь идет об участке Одесса – Николаев – Херсон.

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Об этом сообщил у себя в Facebook глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Как отмечает губернатор Николаевщины, М-14 является основной транспортной артерией, соединяющей крупнейшие портовые города Украины. Однако учитывая, что эту дорогу строили еще в советское время по тогдашним стандартам и под прошлые нагрузки, использование ее в современных условиях без реконструкции и доведения ее до четырех полос движения, неэффективно и опасно.

В этой связи главы трех ОГА просят главу государства рассмотреть возможность введения пилотного регионального проекта развития международной автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск на участке Одесса – Николаев – Херсон и включить этот проект в перечень ключевых объектов строительства и реконструкции в рамках программы «Большая стройка».

«Ожидаю, что мы будем иметь поддержку в этом вопросе», – добавил Виталий Ким.

Отметим, что еще весной прошлого года в компании «Укравтодор» сообщали о проекте создания скоростного автобана Одесса – Николаев – Херсон с расширением трассы М-14 до четырех полос. Предполагается, что на трассе будет не менее чем по две полосы движения в одну сторону с разделительной полосой, которая исключает возможность лобовых столкновений со встречным транспортом.

Напомним, в Николаевской области начали ремонтировать трассу Т-15-15 Федоровка – Рыбаковка – база отдыха Луговое, ведущую к морю. Этот маршрут пользуется популярностью у туристов.

Читайте также: В Одессе ударными темпами строят объездную дорогу в порт.

Также мы рассказывали, каким будет проект объездной в обход Сухого Лимана.

Фото: Херсон Онлайн

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Редакция ПРОФИЛЬ

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