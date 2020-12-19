Раскопки в Одессе: на Приморском бульваре восстановили «раскуроченную» плитку (фото)

На одесском Приморском бульваре, где с конца ноября велись раскопки в поисках остатков Хаджибейской крепости, восстановили покрытие и даже заменили плитку в некоторых местах.

Об этом сообщил в Facebook одесский историк, краевед и гид Александр Бабич в ответ на возмущение некоторых горожан по поводу того, что некие «варвары» «раскурочили» бульвар накануне новогодних праздников, и по нему невозможно пройти.

«Что там писали? «Они развалят весь бульвар! Вандалы! Они плитку поломают и всё раскурочат своими раскопками!.. «Доброжелательные гостеприимные одесситы», подрядчик уже восстановил покрытие и даже заменил те плитки, которые до начала наших работ были с трещинами или лопнувшие», – сообщил Бабич.

А в подтверждение своих слов он опубликовал несколько фото:

Напомним, раскопки на Приморском бульваре в Одессе стартовали 26 ноября. Они велись ради проверки версии местонахождения остатков Хаджибейского замка. Инициаторы проекта не раз подчеркивали, что на проведение работ были получены все необходимые разрешения, и к тому же, они велись не за бюджетные средства, а, что называется, за «свой счет», а также за счет меценатов, спонсоров и волонтеров.

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Фото: Facebook-страница Александра Бабича