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В Одессе начались раскопки Хаджибейского замка на Приморском бульваре (фото)

В Одессе начались раскопки Хаджибейского замка на Приморском бульваре (фото)

На Приморском бульваре в Одессе происходит поистине историческое событие: здесь начались раскопки Хаджибейского замка.

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В 2018 году «Одесская жизнь» прошла вместе с одесским историком Андреем Красножоном путем отряда Иосифа де Рибаса, окунувшись в исторические дни 1789 года.

Позже доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Украины Одесского педагогического института им. Д.Ушинского Андрей Красножон рассказал о том, как удалось разыскать замок с помощью георадаров.

Осенью 2018 года «Одесская жизнь» опубликовала материал «Хаджибейский замок обнаружен! Остается только его раскопать». Тогда, после сканирования георадаром, и был обнаружен контур, который по размерам и по форме очень близок к планам Хаджибейского замка.

И вот этот день настал: раскопки стартовали.

На Приморском бульваре суета: уже снята плитка на целом «куске». Это только начало: участвующий в раскопках историк, краевед, гид Александр Бабич срочно отбыл за спецтехникой: под слоем снятой плитки наткнулись на бетон.

поиск Хаджибейского замка

Здесь же – ведущий научный сотрудник Института археологии АН Украины доктор исторических наук Светлана Иванова, студенты, волонтеры. Рассказывает, что уже и многие одесситы хотят поучаствовать в раскопках. Они только стартовали, а многие уже интересуются: когда же мы увидим тот самый Хаджибейский замок?

Сейчас на этот вопрос ответить не так-то и просто. И Андрей Красножон, и Светлана Иванова рассказывают, что ушло очень много времени на согласование всех необходимых документов (целый список!), дающих право на начало раскопок. Думали, что они начнутся еще летом, но получилось только теперь.

Андрей Красножон напоминает:

– Споры были долгими. Историки выдвигали не менее 15-ти версий по поводу нахождения Хаджибейского замка… Теперь вот начались изыскания, и, надеюсь, они помогут нам установить не только точное место, но и период, когда именно строилось это сооружение.

завкафедрой истории Украины Андрей Красножон

Андрей Красножон

научный сотрудник Светлана иванова

Светлана Иванова

Строили замок турки – это одно, а если строили литовцы, то это уже совсем другая история. В любом случае, все происходящее очень важно для истории нашего города.

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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