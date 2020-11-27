Как рассказывала «Одесская жизнь», 26 ноября в Одессе стартовали археологические раскопки Хаджибейского замка. Казалось бы, почему только сейчас? Об этом еще осенью 2018 года подробно рассказал доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Украины Южноукраинского педагогического университета Андрей Красножон. Материал об этом был опубликован в газете «Одесская жизнь», в номере 42 от 17 октября 2018 года.

Неутихающие споры вокруг Хаджибейского замка

В течение двух столетий историки высказывали свои суждения по поводу того, где именно находятся «останки» Хаджибейского замка.

И лишь совсем недавно, вместе со специалистами «GPR Investigation» Леонидом Криницким и Иваном Голтуренко, историкам Андрею Красножону и Александру Бабичу удалось его отыскать с помощью георадара. Георадар – это как УЗИ: умный прибор показывает все, но необходим специалист, который точно ответит на вопрос, что именно означает то или иное «пятно».

Историк Андрей Красножон

Ведь если сам замок был уничтожен, то, как утверждал Андрей Красножон, должен был остаться его фундамент. Более того (это вызывало такие споры!), Андрей был уверен, что находился замок там, где сейчас расположены первые номера по сегодняшнему Приморскому бульвару. Что же показали проведенные исследования?

Георадар – это как УЗИ

Фундамент, вернее, его половину – ведь вторая его часть «скатилась» вниз – умный прибор обнаружил. Это главное. Более того, именно там, где и указывал ученый – примерно начиная с дома No 4 по Приморскому бульвару.

Сама же история обнаружения была долгой, даже, я бы сказала, неоднозначной. Ну сами посудите: как рассказал сам Андрей Красножон, занимаясь исследованием версий ученых, он, собрав все предположения, даже составил схему, демонстрирующую, как разделялись мнения (а всего высказалось по этому поводу аж 14 историков) о месторасположении замка. По большому счету, куда его только не «отправляли», можно сказать, «гулял» наш замок по всему Приморскому бульвару!

– Все дело в том, что до нас не дошли четкие планы расположения замка, они были, но, скорее, больше путали ученых, чем давали ответ на вопрос. И лишь совсем недавно нам удалось его отыскать. Сразу делаю оговорку: георадар – это как УЗИ: он показывает все, но необходим специалист, который точно ответит на вопрос, что именно означает то или иное «пятно». Посему абсолютно точно, на все сто процентов, утверждать о том, что мы обнаружили фундамент, вернее, его половину, можно будет только после произведенных археологических раскопок. Потому и утверждаю, что уверен на 99 процентов: фундамент Хаджибейского замка мы нашли, – рассказал Андрей Красножон.

Схема профилирования и аномалий

Хаджибейский замок обнаружен без раскопок

Итак, георадарная съемка. Этакое чудо: обнаружение подземных конструкций без раскопок. Но, опять же, вспомним об УЗИ. Увидеть-то что-то можно, главное – распознать, что означает это «что-то», правильно поставить «диагноз».

– Мы «сели на фундамент замка» очень быстро. Так мне показалось. Но специалисты «GPR Investigation» мне сразу посоветовали не спешить с выводами. И в самом деле: то, что было обнаружено, оказалось всего лишь ливневой канализацией, то есть, подземным ливневым коллектором, – рассказал Андрей Красножон.

Исследования облегчал тот факт, что на Приморском бульваре не происходила застройка. Кроме того, было известно, как выглядел сам замок, его примерные размеры и конфигурация. Андрей рассказывал, что переживания вызывало лишь одно: в результате происходящих оползней замок мог свалиться в обрыв.

Но все произошло иначе. Были, наконец, обнаружены остатки сооружения, расположенного примерно на глубине более двух метров.

– И в результате все «легло», пазлы сошлись в единую картину. Обнаруженная георадаром конструкция совпала с очертаниями Хаджибейского замка, зафиксированными непосредственно после его взятия. Вот только время «обрезало» Хаджибейский замок наполовину. Никаких других конструкций мы не обнаружили, – сказал Андрей Красножон.

Переживания по поводу раскопок

Ну и что дальше? Как получить все сто процентов, а не только 99? Проще говоря, когда производить раскопки? Эти вопросы не давали покоя.

– Теперь достаточно просто снять плитку на Приморском бульваре и провести археологические раскопки. Кстати, вскрывать можно хотя бы несколькими шурфами, это поможет взять необходимый материал и начать его исследовать. Сам я готов выступить даже в роли раскопщика, – сказал тогда Андрей Красножон.

Археологические изыскания в этом месте на Приморском бульваре позволяют уточнить многое, а, главное, поставят точку в мнениях и версиях, высказывающихся уже более двухсот лет. Все можно будет уточнить – и детали планировки сооружения, и точную датировку самого замка. Напомним, Андрей Красножон считает, что само сооружение не было построено турками, это был занятый и приведенный в порядок старинный литовский замок, с характерными признаками литовской архитектуры ХV века.

Казалось бы, все так легко! Впрочем, сам Андрей Красножон не был готов назвать сроки начала раскопок. Для начала нужно было получить огромное количество необходимых бумажек – от Минкульта до местных властей. А дело это очень непростое. Может, даже сам фундамент исторического (для Одессы – трижды исторического!) замка было легче отыскать, чем в полном соответствии со всеми пунктами законодательных и прочих разрешительных (запретительных) актов начать археологические раскопки.

Однако сам ученый был настроен оптимистично: он был уверен, что раскопки все равно начнутся, иначе и быть не могло.

Автор: Оксана Чигиринская

Ранее мы публиковали: В Одессе начались раскопки Хаджибейского замка на Приморском бульваре (фото)