«Это важно для нашей Победы»: как происходит донорство крови и её компонентов в Одессе? (видео)

14 июня отмечают Всемирный день донора крови. С началом полномасштабного вторжения россии в Украине потребность в донорах увеличилась в разы. Как стать донором в Одессе, кто и как сейчас сдаёт кровь для раненых бойцов и тяжело больных людей, «Одесская жизнь» выяснила в городской клинической больнице №11.

Доноров стало больше

Сбором донорской крови в 11-й ГКБ Одессы занимается Отделение трансфузиологии. Здесь стоит современное оборудование, которое позволяет разделить кровь на нужные компоненты и обеспечить ими не только больницу, но и другие медицинские учреждения Одесской области. В холле отделения сидит несколько человек и ожидает ответа от доктора – врач проверяет, есть ли у прибывших противопоказания к донации. Без диагностики и разрешения врача сдать кровь на донорство не получится.

«У вас всё хорошо, проходите», – отвечают женщине лет 45-ти. А вот другой молодой девушке приходит отрицательный ответ: «У вас низкий гемоглобин, советуем обратиться к семейному врачу».

После 24 февраля потребность в донорской крови выросла: к тяжело больным пациентам и жертвам несчастных случаев прибавились раненые в результате военной агрессии россии. Но благодаря неравнодушным одесситам, недостатка в донорской крови сейчас нет.

«За последнее время количество наших доноров увеличилось. Это очень хорошо, как для нас, так и для всех граждан Украины. Каждая капля крови необходима нашим больным и воинам ЗСУ. Если донор приходит к нам в первый раз, то потом обязательно возвращается», – отмечает заместитель меддиректора по хирургической помощи Дмитрий Сидоренко.

Слова медицинского работника подтверждают и сами доноры.

«После 24 февраля сюда многие стали приходить. Сейчас это важно для нашей победы: раненые бойцы нуждаются в крови, поэтому люди массово идут и сдают её. Но я и раньше сюда приходил. Сдаю кровь каждые два месяца. Это полезно и для моего здоровья», – объясняет донор Дмитрий.

Количество доноров, как и собранной крови, врачи не разглашают в целях военной безопасности. Но невооружённым глазом видно – людей в отделении немало. Сюда приходят мужчины и женщины разных возрастов. А некоторые отваживаются стать донорами, даже несмотря на боязнь сдавать кровь.

«Я решил, что если я не могу воевать, нужно сделать что-нибудь полезное для фронта. Я сдавал кровь в первый раз и это было страшновато, потому что я очень боюсь игл. Но всё прошло легко: я просто лежал и качал эспандер. Сейчас я чувствую себя хорошо и скорее всего буду сдавать кровь и дальше», – делится впечатлениями донор Георгий.

Как и для чего собирают донорскую кровь?

Доноры проводят в Отделении трансфузиологии около 40 минут. Перед забором крови их регистрируют (для этого необходимо иметь при себе паспорт) и собеседуют. Врач расспрашивает донора о заболеваниях, меряет давление и температуру, проверяет, чтобы у пришедшего не было анемии. После этого человек проходит в операционную залу, где в течение 10 минут около 400 мл его крови перекачивают в ёмкость для хранения – гемакон.

Далее в специальной центрифуге кровь разделяют на компоненты – плазму и эритроцитарную массу. Однако для переливания эту кровь используют далеко не сразу. Вначале компоненты крови проходят карантин, для того чтобы врачи удостоверились в отсутствии вирусов гепатитов В и С, сифилиса и ВИЧ-инфекции. После этого эритроцитарную массу сразу берут в работу, так как срок её хранения составляет всего 45 дней. А вот плазма хранится при температуре -40 целые 3 года и на карантине проводит 6 месяцев.

«6 месяцев – это своего рода инкубационный период для вирусных гепатитов В и С, ВИЧ и сифилиса. Человек может быть инфицирован, но вирус будет в крови в недостаточной концентрации, чтобы его обнаружить сразу. Поэтому мы наблюдаем за плазмой эти полгода, пока длится серонегативный период, чтобы удостовериться в пригодности донорской плазмы для переливания», – объясняет и.о. заведующей Отделения трансфузиологии Виктория Бойко.

Эритроцитарная масса вливается пациентам при низком гемоглобине или дефиците железа, а донорская плазма улучшает свёртываемость крови и потому используется при острых кровотечениях.

Сейчас донорская кровь спасает жизни большого количества раненых бойцов ЗСУ, но её также часто переливают и при тяжёлых хронических заболеваниях: например, при онкологии, когда у пациента наблюдается снижение гемоглобина.

В тяжёлых случаях гемакона крови от одного донора пациенту может не хватить, потому так важно, чтобы доноров было как можно больше.

Как проходит подготовка к сдаче крови?

Без знания того, как подготовиться к сдаче крови, вы рискуете провалить поход в Отделение трансфузиологии. Существуют определённые условия донорства крови, которые необходимо соблюсти для того, чтобы сданный вами биологический материал не забраковали. Игнорировать эти правила нельзя.

Накануне сдачи крови у донора должен быть лёгкий ужин, а затем с утра – лёгкий углеводный завтрак – лучше всего подойдёт овсянка или гречка на воде, хлеб с вареньем, овсяное печенье. В этот день донору не разрешается завтракать бананами, авокадо, яйцами, молочными и кисломолочными продуктами, жирной и острой пищей – всё это негативно повлияет на качество плазмы. Донору также необходимо соблюдать водный баланс и выпить перед сдачей крови пару стаканов жидкости, кроме алкоголя, конечно. Бросить курить донору придётся на пару часов до процедуры и на час после.

Кто может стать донором крови?

Возможно, у вас возникнет вопрос о том, до какого возраста можно быть донором крови. Прийти на донацию могут граждане Украины от 18 до 60 лет, хотя иногда Отделение трансфузиологии принимает одесситов и старше – всё зависит от состояния их здоровья.

«Когда донору 61-63 года, мы с ним общаемся, узнаём, какое у него самочувствие, принимает ли он какие-то препараты. Если донор чувствует себя нормально, не принимает лекарства, ведёт активный образ жизни, то мы можем допустить его на донацию», – объясняет и.о. заведующей Отделения трансфузиологии Виктория Бойко.

Существуют ли противопоказания для донорства крови?

Главное условие сдачи крови – отсутствие противопоказаний для донорства. Есть довольно широкий перечень ограничений, которые могут не позволить человеку поделиться своей кровью с другими. В том числе это:

повышенная температура;

проблемы с давлением;

анемия;

кожные высыпания (например, герпес);

сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С в анамнезе;

заболевания крови;

ряд хронических заболеваний (высокая миопия, отслойка сетчатки, сахарный диабет, бронхиальная астма, почечная недостаточность, заболевания сердца и др.);

беременность.

Что ещё должен знать донор?

Есть и ещё ряд ограничений, которые донор должен учитывать:

Простуда за последние три недели . Если донор заболел и принимал какие-то лекарства, то сдать кровь он сможет только через 2 недели после выздоровления. Операции или серьёзные травмы. Человек может стать донором лишь спустя полгода после хирургического вмешательства. Татуировки и пирсинги. После того, как донор сделал новую татуировку или пирсинг, должно пройти не менее 6 месяцев, прежде, чем он придёт сдавать кровь. Приём лекарств . Если человек принимает сильные успокоительные, антидепрессанты или кроверазжижающие препараты, их приём придётся остановить за три дня до сдачи крови. В случае антибиотиков и противовирусных этот срок увеличивается до двух недель до сдачи крови.

Существуют ли привилегии для доноров?

Сдача крови приносит пользу не только обществу, но и благотворно сказывается на самого донора, так как укрепляет устойчивость его организма к разного рода вирусам.

Со своей стороны государство так же обеспечивает определённые привилегии донорам крови.

Бесплатные анализы . Донорство позволяет бесплатно проверить кровь на вирусы сифилиса, ВИЧ, гепатитов В и С, а также получить информацию о вашей группе крови, резус-факторе и уровне гемоглобина. Бесплатное питание после донации . После сдачи крови вам предоставляется перекус (в 11-й больнице – это сок и сладости), который восполняет энергию в вашем организме. Выходные . Донорство компонентов крови – процесс энергозатратный, поэтому день донации человека обычно освобождают от работы, либо позволяют взять выходной в любое другое время, в том числе добавив дни к официальному отпуску. В любом из этих вариантов, заработная плата у донора не уменьшается.