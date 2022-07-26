В британской разведке назвали главную цель российских ракет в Одесской области

Обстреливая Одесщину, российская армия прежде всего охотится за украинскими противокорабельными ракетами «Гарпун» и «Нептун».

Об этом говорится в сообщении Британской военной разведки.

Своими ударами россия пытается уничтожить противокорабельную инфраструктуру Украины, поскольку она помешает проведению десантной операции в Одессе. Об этом 26 июля сообщили в разведке Минобороны Великобритании.

Для рф противокорабельные ракеты — ключевая угроза, ограничивающую эффективность ее Черноморского флота.

«Это существенно подорвало общий план вторжения, поскольку Россия реально не может совершить десантное нападение, чтобы захватить Одессу. Россия будет продолжать приоритет усилиям по ухудшению и уничтожению противокорабельных возможностей Украины» — отметили в британской разведке.

Но усилия оккупантов поразить комплексы противокорабельных ракет безуспешны. Британцы говорят, что россия не может достичь своих целей, вероятнее всего, из-за устаревших разведывательных данных, плохого планирования и подхода к операциям по принципу «сверху вниз».

Напомним, что рано утром 26 июля, Одесский регион в очередной раз подвергся массированному ракетному обстрелу. Сильно пострадал курортный поселок Затока.

Ранее российские агрессоры нанесли ракетный удар по Одесскому порту.