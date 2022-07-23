Одесса попала под мощный обстрел: пострадал Одесский порт (видео, фото)

Сегодня утром, 23 июля 2022 года, в 11:10 Одесса снова подверглась ракетному удару. В течение воздушной тревоги жители услышали от 6 до 10 взрывов. Эту атаку уже называют одним из самых мощных обстрелов города с начала войны.

Враг выпустил 4 крылатых ракет типа «Калибр» и атаковал Одесский морской торговый порт. В ближайших в порт домах выбило окна и двери.

«Две ракеты были сбиты силами ПВО, еще две попали в объекты инфраструктуры порта»,

– сообщила представитель Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

Тем временем глава Одесской ОВА Максим Марченко добавил, что в результате обстрела порта есть раненые.

По данным сил ПВО, рашисты целили в зерновой терминал порта.

«В контексте того, что происходит сегодня с украинским зерном, был нанесен удар именно там, где зерно. Поэтому видим, чего стоят договоренности со страной-террористом»,

– говорит представитель сил противовоздушной обороны Украины Юрий Игнат.

Но по данным ОК «Юг», российские ракеты, к счастью, не попали в зерновой терминал. Между тем, Минагрополитики Украины сообщило, что отправку зерна из порта ожидали в ближайшие два дня.

Ракетный удар произошел менее чем через сутки после подписания соглашения по «зерновому коридору» в Стамбуле. Напомним, вчера Украина, Россия, Турция и ООН договорились о разблокировании экспорта через Черное море. Но уже сегодня враг ударил по Одесскому морскому торговому порту.

На ракетную атаку уже отреагировало Министерство иностранных дел Украины. Спикер МИД Олег Николаенко написал, что российская ракета – это плевок путина в лицо генсекретарю ООН и президенту Турции.

В ООН также осудили утреннюю атаку на Одесский порт и призвали Россию полностью выполнять условия соглашения.

Фото ОК «Юг»