Новости Одессы и Одесской области

Российская ракета буквально снесла часть Затоки: последствия и комментарий президента (видео)

Российская ракета буквально снесла часть Затоки: последствия и комментарий президента (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с последствиями утреннего ракетного удара по Одесской области.

Видео появилось на странице президента в Инстаграм.

Утро. Обычный поселок Затока. Люди отдыхали и жили. Просто жили.

Ни баз, ни войск. Просто террористам из РФ захотелось пострелять. За все будут отвечать.

Каждый. Каждый «освободитель», разрушающий нашу жизнь,

так прокомментировал обстрел курортного поселка Владимир Зеленский.

Напомним, что ночью 26 июля российские агрессоры обстреляли множеством авиационных и наземных ракет Одесскую и Николаевскую области Украины. По предварительной информации, погибших, к счастью, нет.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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