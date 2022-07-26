Ночью россия массово атаковала ракетами побережье Одесской области и Николалев (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Ночью 26 июля Одесскую область атаковали крылатыми с самолетов стратегической авиации. Есть попадания в объекты инфраструктуры и частные дома. Николаевскую область обстреляли из ЗРК С-300.
Об этом говорится в Официальное сообщение Оперативного командования «Юг».
По югу Украины нанесен массированный ракетный удар, в том числе с применением авиации, с направления Черного моря.
Выпущено несколько ракет воздушного базирования.
В Одесской области есть попадание в частные дома прибрежных сел с последующим возгоранием. На местах работают спасатели. Предварительно пострадавших нет.
В Николаевской области атакована портовая инфраструктура.
В то же время, по Николаевскому району нанесен удар и ЗРК С-300 с временно оккупированной Херсонщины.
Есть попадание в авторынок, другие открытые территории пригорода. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.
ОБНОВЛЕНО Одесская районная государственная администрации сообщает, что россияне пытались разрушить объект критической инфраструктуры в одной из громад Одесского района. Ранен один человек.
На фото: утренние прилеты по Николаевской области