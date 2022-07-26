Новости Одессы и Одесской области

Ночью россия массово атаковала ракетами побережье Одесской области и Николалев (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Ночью россия массово атаковала ракетами побережье Одесской области и Николалев (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Ночью 26 июля Одесскую область атаковали крылатыми с самолетов стратегической авиации. Есть попадания в объекты инфраструктуры и частные дома. Николаевскую область обстреляли из ЗРК С-300.

Об этом говорится в Официальное сообщение Оперативного командования «Юг».

По югу Украины нанесен массированный ракетный удар, в том числе с применением авиации, с направления Черного моря.

Выпущено несколько ракет воздушного базирования.

В Одесской области есть попадание в частные дома прибрежных сел с последующим возгоранием. На местах работают спасатели. Предварительно пострадавших нет.

В Николаевской области атакована портовая инфраструктура.

В то же время, по Николаевскому району нанесен удар и ЗРК С-300 с временно оккупированной Херсонщины.

Есть попадание в авторынок, другие открытые территории пригорода. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.

ОБНОВЛЕНО Одесская районная государственная администрации сообщает, что россияне пытались разрушить объект критической инфраструктуры в одной из громад Одесского района. Ранен один человек.

На фото: утренние прилеты по Николаевской области

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить