Массовый обстрел под Новый год: одесситам советуют зарядить гаджеты и запастись водой

В Одессе в предновогоднюю ночь воздушную тревогу объявляли дважды. И на утро 31 декабря она еще продолжается. Удары на этот раз пришлись на столицу и города на севере страны. Больше всего пострадала Шостка. Враг использовал ударные дроны, баллистические ракеты и сверхзвуковые крылатые ракеты типа Х-22 с самолетов стратегической авиации.

Возможно повторение атак, в том числе по Одессе. Стоит вспомнить новогоднюю ночь прошлого года, когда россияне атаковали город непосредственно в полночь, и одесситы были вынуждены встречать праздник в укрытиях или коридорах своих домов не под взрывы бутылок игристого вина, а под взрывы вражеских дронов и работу противовоздушной обороны.

Поэтому советуем и в этот раз быть готовыми реагировать на возможные угрозы и сделать запасы воды, зарядить телефоны, пауэрбанки и другие гаджеты на случай, если враг снова попытается атаковать регион и испортить одесситам праздник.

Что касается последствий утреннего ракетного обстрела, сообщалось о падении обломков сбитых целей в столице. А вот в Шостке Сумской области. Предварительно, повреждены 12 многоэтажных жилых домов, 2 образовательных учреждения, разрушены отдельные объекты инфраструктуры в результате российской атаки. Последствия еще уточняются. Об єтом сообщил городской голова Шостки Николай Нога.

На данный момент утренняя воздушная тревога, во время выходи этой новости, продолжается.