Ракетна атака в останній день 2024 року: під Одесою пролунали вибухи, є «приліт»

Сигнал повітряної тривоги (нагадаємо, що він був далеко не першим за сьогодні), одесити почули о 15:00.

“Ракета на Одесу”, – написали місцеві Телеграм-канали.

Також повідомлялося про підвищену загрозу для Чорноморська.

І незабаром мешканці передмістя почули вибухи.

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Як стало відомо, в області спостерігається стовп диму, що може свідчити про можливий “приліт”. Але подробиці від військових поки не надходили.

О 15:16 було дано відбій тривоги. Але оскільки не виключені повторні пуски, одеситам та жителям Одеської області радять поставитися до ситуації серйозно і при надходженні чергового сигналу тривоги негайно вирушати в укриття або хоча б дотримуватись «правила двох стін» вдома.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 31 грудня, ворог атакував столицю та міста на півночі нашої країни. Тож радимо запастися водою і зарядити телефони та інші гаджети.

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