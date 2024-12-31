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Ракетна атака в останній день 2024 року: під Одесою пролунали вибухи, є «приліт»

Ракетна атака в останній день 2024 року: під Одесою пролунали вибухи, є «приліт»

Сьогодні, у вівторок, 31 грудня, останній день 2024 року, що минає, країна-агресор Росія в черговий раз атакувала ракетами Одеську область. Телеграм-канали повідомляють про “приліт” в Одеському районі.

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Сигнал повітряної тривоги (нагадаємо, що він був далеко не першим за сьогодні), одесити почули о 15:00.

“Ракета на Одесу”, – написали місцеві Телеграм-канали.

Також повідомлялося про підвищену загрозу для Чорноморська.

І незабаром мешканці передмістя почули вибухи.

Ще на тему: Одесу атакують ракетами: у місті пролунав вибух

Як стало відомо, в області спостерігається стовп диму, що може свідчити про можливий “приліт”. Але подробиці від військових поки не надходили.

Приліт в Одеському районі 31 грудня 2024 року

О 15:16 було дано відбій тривоги. Але оскільки не виключені повторні пуски, одеситам та жителям Одеської області радять поставитися до ситуації серйозно і при надходженні чергового сигналу тривоги негайно вирушати в укриття або хоча б дотримуватись «правила двох стін» вдома.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 31 грудня, ворог атакував столицю та міста на півночі нашої країни. Тож радимо запастися водою і зарядити телефони та інші гаджети.

Стаття на тему: Безжальні атаки Одеси у 2024 році: втрати, біль та незламний дух.

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