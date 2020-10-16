Путешествуем по Одесчине: Измаил – город с героической историей (видео)

Город Измаил Одесской области – настоящий культурный центр украинской Бессарабии. Картинные галереи и храмы, музеи и праздники привлекают в город украинских и зарубежных туристов.

Население – 72 тыс. человек. Расстояние до Одессы – 256 км. Стоимость проезда – 160 грн (поезд) и 170 грн (автобус).

Официально годом основания Измаила считается 1590-й, хотя археологи уверены: древние племена жили здесь еще до нашей эры.

На том месте, где расположен город, когда-то разворачивались знаменитые сражения, которыми командовали не менее известные полководцы.

Измаил Какие планы на выходные? Может, в Измаил ? Gepostet von Одесская жизнь am Donnerstag, 15. Oktober 2020

Более подробно об Измаиле и его истории «Одесская жизнь» писала ЗДЕСЬ.

Фото иллюстрационное