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Райцентры Одесчины: город дунайской селедки, вин и лягушачьих лапок (видео)

Райцентры Одесчины: город дунайской селедки, вин и лягушачьих лапок (видео)

Город Килия Одесской области находится в 218 километрах от Одессы. Население – 22,5 тыс. человек. Этот город знаменит дунайской селедкой, винами и лягушачьими лапками, которые даже экспортируют во Францию.

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Жители города утверждают, что только у них растет виноград сорта «Новак», из которого получается потрясающее вино.

Историки считают, что Килия – самый древний город Украины. Предполагается, что он возник еще в VII веке до нашей эры.

В XIII веке Килию завоевали монголо-татары, и она стала самым западным владением Золотой Орды. Как и все крупные порты, находившиеся под турецким владычеством, Килия имела выход на международный рынок. В то время в таких городах разворачивали большие невольничьи рынки, на которых продавали захваченных в плен невольников. Кстати, именно на невольничьем рынке Килии, после того как попал в плен, был продан в рабство на турецкие галеры будущий украинский гетман Богдан Хмельницкий.

Об этом и многом другом ново видео от «Одесской жизни».

Более подробно о Килие читайте ЗДЕСЬ.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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