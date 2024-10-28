Новости Одессы и Одесской области

Пять лет за видео в TikTok: одессит снял представителей ТЦК и получил приговор

Пять лет за видео в TikTok: одессит снял представителей ТЦК и получил приговор

Малиновский районный суд Одессы приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком один год за публикацию видео мобилизационных мероприятий в соцсети TikTok. Видеозаписи, сделанные обвиняемым самостоятельно, содержали информацию, которая могла помешать деятельности Вооруженных сил Украины в особый период.

Судебное расследование установило, что события, снятые мужчиной, произошли 17 и 28 мая на перекрестке улиц Грушевского и Химической в Одессе, где сотрудники ТЦК и СП вместе с представителями Национальной полиции проводили мобилизационные мероприятия.

Видео, распространенное на платформе TikTok, содержало идентификационные данные сотрудников, привлеченных к выполнению задания, что могло создать угрозу безопасности военных формирований.

Мужчина признал свою вину и получил наказание в виде лишения свободы с условным сроком. Кроме того, суд постановил конфискацию его мобильного телефона, который использовался как орудие для фиксации и публикации видео.

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