П’ять років за відео в TikTok: одесит зняв представників ТЦК і отримав вирок

Судове розслідування встановило, що події, зняті чоловіком, відбулися 17 та 28 травня на перехресті вулиць Грушевського та Хімічної в Одесі, де співробітники ТЦК і СП разом із представниками Національної поліції проводили мобілізаційні заходи.

Відео, поширене на платформі TikTok, містило ідентифікаційні дані співробітників, залучених до виконання завдання, що могло створити загрозу безпеці військових формувань.

Чоловік визнав свою провину та отримав покарання у вигляді позбавлення волі з умовним терміном. Крім того, суд ухвалив конфіскацію його мобільного телефону, який використовувався як знаряддя для фіксації та публікації відео.

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