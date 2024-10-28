П’ять років за відео в TikTok: одесит зняв представників ТЦК і отримав вирок

Малиновський районний суд Одеси засудив чоловіка до п’яти років позбавлення волі з випробувальним терміном один рік за публікацію відео мобілізаційних заходів у соцмережі TikTok. Відеозаписи, зроблені обвинуваченим самостійно, містили інформацію, яка могла перешкодити діяльності Збройних сил України в особливий період.
Судове розслідування встановило, що події, зняті чоловіком, відбулися 17 та 28 травня на перехресті вулиць Грушевського та Хімічної в Одесі, де співробітники ТЦК і СП разом із представниками Національної поліції проводили мобілізаційні заходи.
Відео, поширене на платформі TikTok, містило ідентифікаційні дані співробітників, залучених до виконання завдання, що могло створити загрозу безпеці військових формувань.
Чоловік визнав свою провину та отримав покарання у вигляді позбавлення волі з умовним терміном. Крім того, суд ухвалив конфіскацію його мобільного телефону, який використовувався як знаряддя для фіксації та публікації відео.
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