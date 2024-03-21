Путь мастера: одесситов приглашают на выставку работ Геннадия Гармидера

Это мероприятие библиотека организует при содействии родных художника, в частности, его дочери Дарьи Гармидер, сказано в сообщении отдела информации по культуре, искусству и связям с общественностью научной библиотеки.

Геннадий Гармидер – известный украинский художник, график, живописец, книжный иллюстратор, мастер экслибриса и офорта. Основной темой его творчества является Одесса в разные периоды ее существования – от начала XIX века и по настоящее время.

Геннадий Гармидер ушел из жизни на 78 году 16 марта 2023 года. Это невосполнимая потеря для украинского искусства, отмечают организаторы выставки его работ.

Творчество Гармидера ценят как знатоки искусства, так и обычные поклонники. Его работы находятся в 26 музеях Украины и 12 музеях за границей, а также во многих престижных частных собраниях по всему миру.

Читайте также: Одесский Дом Блещунова покажет необычную сторону жизни известного художника

Выставка «Геннадий Гармидер: путь мастера» знакомит зрителя с графическими произведениями в технике офорта, прославившими художника. Ее посетители смогут Здесь моно увидеть некоторые его работы из серии «Одесса первой половины XIX века», «Одесса и французы», «Быт Одессы конца ХІХ – начала ХХ века», «Одесса сегодня», «Города мира», «Седнів» и другие.

«Представленные работы – это только небольшая часть многогранного творческого наследия Мастера, ожидающего своих исследователей», – отмечается в сообщении.

На выставку приглашаются все желающие. Вход свободный.

Выставка откроется 22 марта в 15:00 в музее украинской книги Одесской областной универсальной научной библиотеки им. М.С. Грушевского (г. Одесса, ул. Троицкая, 49/51) и будет работать в течение 14 дней – с понедельника по субботу с 10:00 до 17:00.

Телефон для справок: (048) 722-50-69.

Вас также может заинтересовать: Музейные тайны: этюд Кириака Костанди к «пропавшей» картине.