Одесский Дом Блещунова покажет необычную сторону жизни известного художника

Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Кто такой Геннадий Гармидер

Геннадий Васильевич Гармидер (21.02.1945 – 16.03.2023) – известный график, художник, мастер офорта и экслибриса, а также книжный иллюстратор. Член Национального союза художников Украины с 1977 года. С 1953 года и до последнего дня жил в Одессе.

Окончил Одесское художественное училище им. М.Б. Грекова (где позже преподавал), а в 1974 году – театральную мастерскую живописного факультета Киевского художественного института (теперь НАОМА). Лауреат премии им. Э. Багрицкого и К. Паустовского за книжную графику.

Геннадий Гармидер является автором многочисленных графических и живописных произведений, экспонировавшихся на региональных, всеукраинских и международных выставках. Многие произведения находятся в музеях Украины и за границей, а также в частных коллекциях по всему миру. Имеет почетные знаки отличия Одесского городского головы «За заслуги перед городом» и «Трудовая слава».

Многим поклонникам творчества художника известны серии его офортов «Одесса первой половины XIX века», «Одесса второй половины XIX века», «Быт Одессы конца XIX – начала ХХ века» и многие другие. Его работы находятся в 26 музеях Украины и 12 музеях за границей, а также в частных собраниях по всему миру.

Художника не стало 16 марта 2023 года.

Что покажут посетителям выставки в музее Блещунова

Но на этот раз музейщики решили показать художника с необычной стороны, с которой, наверное, зрители его еще не знали. И этот Гармидер – театральный художник.

Дело в том, что Геннадий Гармидер создавал учебные постановки, а также художественно оформил пьесу эстонского автора Ико Морана «Приключения маленькой тени», которая с успехом шла как по театральной сцене, так и по телевидению.

На выставке в Доме Блещунова представят эскизы к этой пьесе, а также к пьесе «Сирано де Бержерак».

Дальнейшую свою жизнь художник посвятил графике и живописи. Любимые сюжеты художника – улицы города и кофейни, как театральные декорации, в которых разворачивается жизнь персонажей.

Зрители увидят серию «Бесовые сказки нового времени», а также эскизы к сувенирным доскам «Морская семейка», «Веселый кок» и «Морской десант», в которых Гармидер проявил себя как талантливый дизайнер.

«Обычные предметы и явления, изображаемые художником, приобретают новое звучание, раскрываются с необычной стороны. Даже себя художник изобразил в отражении в чайнике, а обычный фонарь с голубиным гнездом внутри полетел над ночным городом. С неизменным чувством юмора художник создает героев своих историй, наполняя рассказы в графике символическими деталями, которые так интересно разгадывать»,

– рассказали в пресс-службе горсовета.

Выставка будет работать с 29 февраля 2024 в выставочном пространстве музея «Квартира №6» (ул. Польская, 19, вход со двора) в четверг, пятницу, субботу и воскресенье с 11:00 до 17:00. Телефон для справок: (048) 763 03 86.

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