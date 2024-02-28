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Одесский Дом Блещунова покажет необычную сторону жизни известного художника

Одесский Дом Блещунова покажет необычную сторону жизни известного художника

Завтра, 29 февраля 2024 года, в Одесском музее личных коллекций имени Блещунова откроется выставка известного украинского художника-графика, живописца, иллюстратора, мастера офорта и экслибриса Геннадия Гармидера.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Кто такой Геннадий Гармидер

Геннадий Васильевич Гармидер (21.02.1945 – 16.03.2023) – известный график, художник, мастер офорта и экслибриса, а также книжный иллюстратор. Член Национального союза художников Украины с 1977 года. С 1953 года и до последнего дня жил в Одессе.

Окончил Одесское художественное училище им. М.Б. Грекова (где позже преподавал), а в 1974 году – театральную мастерскую живописного факультета Киевского художественного института (теперь НАОМА). Лауреат премии им. Э. Багрицкого и К. Паустовского за книжную графику.

Геннадий Гармидер является автором многочисленных графических и живописных произведений, экспонировавшихся на региональных, всеукраинских и международных выставках. Многие произведения находятся в музеях Украины и за границей, а также в частных коллекциях по всему миру. Имеет почетные знаки отличия Одесского городского головы «За заслуги перед городом» и «Трудовая слава».

Геннадий Гармидер, Театр и город

Работы Геннадия Гармидера

Геннадий Гармидер,

 

Геннадий Гармидер, Усадьба

Садиба

Многим поклонникам творчества художника известны серии его офортов «Одесса первой половины XIX века», «Одесса второй половины XIX века», «Быт Одессы конца XIX – начала ХХ века» и многие другие. Его работы находятся в 26 музеях Украины и 12 музеях за границей, а также в частных собраниях по всему миру.

Художника не стало 16 марта 2023 года.

Что покажут посетителям выставки в музее Блещунова

Но на этот раз музейщики решили показать художника с необычной стороны, с которой, наверное, зрители его еще не знали. И этот Гармидер – театральный художник.

Дело в том, что Геннадий Гармидер создавал учебные постановки, а также художественно оформил пьесу эстонского автора Ико Морана «Приключения маленькой тени», которая с успехом шла как по театральной сцене, так и по телевидению.

На выставке в Доме Блещунова представят эскизы к этой пьесе, а также к пьесе «Сирано де Бержерак».

Дальнейшую свою жизнь художник посвятил графике и живописи. Любимые сюжеты художника – улицы города и кофейни, как театральные декорации, в которых разворачивается жизнь персонажей.

Зрители увидят серию «Бесовые сказки нового времени», а также эскизы к сувенирным доскам «Морская семейка», «Веселый кок» и «Морской десант», в которых Гармидер проявил себя как талантливый дизайнер.

«Обычные предметы и явления, изображаемые художником, приобретают новое звучание, раскрываются с необычной стороны. Даже себя художник изобразил в отражении в чайнике, а обычный фонарь с голубиным гнездом внутри полетел над ночным городом. С неизменным чувством юмора художник создает героев своих историй, наполняя рассказы в графике символическими деталями, которые так интересно разгадывать»,

– рассказали в пресс-службе горсовета.

Выставка будет работать с 29 февраля 2024 в выставочном пространстве музея «Квартира №6» (ул. Польская, 19, вход со двора) в четверг, пятницу, субботу и воскресенье с 11:00 до 17:00. Телефон для справок: (048) 763 03 86.

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