Шлях майстра: одеситів запрошують на виставку робіт Геннадія Гармідера

Цей захід бібліотека організує за сприяння рідних художника, зокрема його дочки Дарії Гармідер, сказано у повідомленні відділу інформації з культури, мистецтва та зв’язків з громадськістю наукової бібліотеки.

Геннадій Гармідер – відомий український художник, графік, живописець, книжковий ілюстратор, майстер екслібрису та офорту. Основною темою його творчості є Одеса у різні періоди її існування – від початку ХІХ століття і до теперішнього часу.

Геннадій Гармідер пішов із життя на 78 році 16 березня 2023 року. Це непоправна втрата для українського мистецтва, наголошують організатори виставки його робіт.

Творчість Гармідера цінують як знавці мистецтва, і звичайні шанувальники. Його роботи знаходяться у 26 музеях України та 12 музеях за кордоном, а також у багатьох престижних приватних зібраннях по всьому світу.

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Виставка «Геннадій Гармідер: шлях майстра» знайомить глядача з графічними творами у техніці офорту, котрі прославили художника. Її відвідувачі зможуть Тут моно побачити деякі його роботи із серії «Одеса першої половини XIX століття», «Одеса та французи», «Побут Одеси кінця ХІХ – початку ХХ століття», «Одеса сьогодні», «Міста світу», «Седнів» та інші.

«Представлені роботи – це лише невелика частина багатогранної творчої спадщини Майстра, яка чекає на своїх дослідників», – наголошується в повідомленні.

На виставку запрошуються усі бажаючі. Вхід вільний.

Виставка відкриється 22 березня о 15.00 у музеї української книги Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М.С. Грушевського (м. Одеса, вул. Троїцька, 49/51) та працюватиме протягом 14 днів – з понеділка до суботи з 10:00 до 17:00.

Телефон для довідок: (048) 722-50-69.

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