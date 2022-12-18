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Где в Одессе зарядить телефон и погреться?

Где в Одессе зарядить телефон и погреться?

Когда блэкаут длится не один день, все мы пытаемся найти место, где можно хотя бы подзарядить телефон и узнать последние новости. Для этого по всей стране, в том числе в Одессе и Одесской области, открыли «Пункти незламності». Они есть в каждом населенном пункте, в каждом районе больших городов, и их количество постоянно растет.

Все «Пункти незламності» можно найти на специальной онлайн-карте. Но когда света нет сутками, отсутствует и интернет, а значит, воспользоваться онлайн-картой практически невозможно. Поэтому «Одесская жизнь» приводит список адресов «Пунктов незламності», чтобы они всегда были под рукой.

Важно! Зарядить телефоны можно во многих супермаркетах таких торговых сетей, как «Таврія-В», «Копійка», «Сільпо», «Обжора», «Сантім», «Точка». Также эта услуга в блэкаут доступна в сети магазинов Budusushi, в ряде отделений «Новой почты» и на АЗС сети WOG, Socar, Amic Energy.

Адреса «Пунктов незламності» в Приморском районе:

  • Базарная, 85;
  • Балковская, 9;
  • пр-т Гагарина, 13а;
  • Гоголя, 7;
  • Градоначальницкая, 22, к.3;
  • 10 Апреля, 22 (школа №10);
  • Канатная, 134 (Приморская райадминистрация);
  • Коблевская, 14/16;
  • Льва Толстого, 14;
  • Льва Толстого, 32;
  • Малая Арнаутская, 2;
  • Малая Арнаутская, 88;
  • пр-т Александровский, 4;
  • Привокзальная площадь, 2 (Одесса-Главная);
  • Пушкинская, 54;
  • Садовая, 14 («Крем-кафе»);
  • Семинарская, 1/5;
  • Середнефонтанская, 19а («Крем-кафе»);
  • Соборная площадь, 10;
  • Спиридоновская, 6;
  • Спиридоновская, 12;
  • Спиридоновская, 18/24;
  • Старопортофранковская, 67;
  • Старопортофранковская, 103а;
  • Старосенная площадь, 1а;
  • Старосенная площадь, 15;
  • Тираспольская, 13;
  • Тираспольская, 19;
  • Тираспольская, 23;
  • Транспортная, 8а;
  • Троицкая, 28;
  • Уютная, 1;
  • Фонтанская дор., 9б;
  • Фонтанская дор., 43;
  • Французский б-р, 20а;
  • пр-т Шевчено, 6/3;
  • пр-т Шевчено, 6/6;
  • пр-т Шевчено, 15/4.

Адреса «Пунктов незламності» в Малиновском районе:

  • Адмиральский пр-т, 32 (лицей №4);
  • Адмиральский пр-т, 42;
  • Балковская, 199;
  • Б. Хмельницкого, 64;
  • Болгарская, 16;
  • Бугаевская, 21в (супермаркет «Ідеал»);
  • Варненская, 4а/3 (ресторан «Хінкальня»);
  • Варненская, 4е (ресторан «ВДВ»);
  • Гастелло, 50 (ТЦ «Аэропортовский»);
  • Генерала Петрова, 22 (Малиновская райадминистрация);
  • Генерала Петрова, 31 (кафе «Мока-лока»);
  • Заньковецкой, 11;
  • Ивана и Юрия Лип, 1;
  • Комитетская, 5 (лицей №60);
  • Космонавтов, 17а (ресторан «Клумба»);
  • Михайловская, 3 (ДПРЧ 8);
  • Серединский сквер, 1;
  • Средняя, 9;
  • Циолковского, 1 («Одеський міський центр реінтеграції осіб без визначеного місця проживання»).

Адреса «Пунктов незламності» в Киевском районе:

  • Адмиральский пр-т, 25;
  • Адмиральский пр-т, 11;
  • Адмиральский пр-т, 29;
  • Ак. Вильямса, 68 (ресторан LES);
  • Ак. Вильямса, 68/1 (кафе «Альтернатива»);
  • Ак. Вильямса, 79 (школа №86);
  • пр-т Ак. Глушко, 1г (лицей №9);
  • пр-т Ак. Глушко, 2 («Сантакафе»);
  • пр-т Ак. Глушко, 16/18 (кафе The Bagel);
  • Ак. Королева, 9 (Киевская райадминистрация);
  • Ак. Королева, 12 (лицей №63);
  • Ак. Королева, 22 (ресторан «Локація»);
  • Варненская, 15 (столовая);
  • Космонавта Комарова, 6;
  • Люстдорфская дор., 58 (столовая);
  • Люстдорфская дор., 60 (школа №51);
  • Судостроительная, 11;
  • Шишкина, 60а;
  • Люстдорфская дор., 152 (школа №78);
  • пр-т Небесной Сотни, 47/1 (ресторан Doner Kebab).

Адреса «Пунктов незламності» в Суворовском районе:

  • Ак. Заболотного, 52 (ресторан «Італійський квартал»);
  • Ак. Заболотного, 57/2а (ресторан «Сканді»);
  • Балковская, 42/1 (школа №5);
  • Балтская дорога, 2 («Одеський міський центр реінтеграції осіб без визначеного місця проживання»);
  • Высоцкого, 23а (Fashion Flowers Cafe);
  • Ген. Бочарова, 23 (кафе «Драйв»);
  • пр-т Добровольского, 106 (Суворовская райадминистрация);
  • пр-т Добровольского, 126, корп. 1 (ОСББ «Добровольского, 126»);
  • Крымская, 62а (Одесский учебно-воспитательный комплекс №13);
  • Крымская, 71 («Суші-босс»);
  • Крымская, 72б (ресторан «Хінкальня»);
  • Крымская, 84 (магазин «Блиск і відро»);
  • Махачкалинская, 7 (лицей №17);
  • Николаевская дорога, 307а («Продукты-1399»);
  • Семена Палия, 93а (ТЦ «Сім’я»);
  • Семена Палия, 108 (кафе «А ля паста»);
  • Черноморского казачества, 95 (ЖКС «Пересипський»).

Ранее мы рассказывали, как переживают блэкаут одесситы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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