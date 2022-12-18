Где в Одессе зарядить телефон и погреться?

Нас не сломать: как переживают блэкаут одесситы На прошлой неделе страна-террорист снова обстреляла Одесскую область. Сначала, в понедельник, 5 декабря, нас и нашу инфраструктуру атаковали российскими ракетами, а в ночь с 9 на 10 декабря произошел очередной «налет» иранских дронов. Из-за причиненных разрушений в регионе пришлось отключить свет и воду бытовым потребителям, электричество поступало только на объекты критической инфраструктуры. Чтобы согреться, зарядить гаджеты и поработать, люди начали массово посещать «Пункти незламності» («Пункты несокрушимости»). За это время только в Одессе их услугами воспользовались более 22 тысяч человек. ПОДРОБНЕЕ

Где в Одессе отремонтировать фонарик и радиоприемник? Из-за последних обстрелов и связанных с этим отключений электричества очень популярными у одесситов стали обычные фонарики и радиоприемники. Пользоваться ими сейчас приходится часто, техника иногда не выдерживает и выходит из строя. Однако не каждый бюджет может выдержать покупку новых гаджетов, поэтому оптимальным выходом из положения будет ремонт. ПОДРОБНЕЕ

Одесский историк развенчал 12 самых популярных одесских мифов (Часть вторая) (видео) Одесса и ее мифы… Есть ли в них доля правды? Одесский историк Владимир Полторак предложил разобраться с самыми популярными. В прошлый раз мы опубликовали первую часть лекции историка, сегодня предлагаем окончание. ПОДРОБНЕЕ