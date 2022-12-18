Где в Одессе зарядить телефон и погреться?

Когда блэкаут длится не один день, все мы пытаемся найти место, где можно хотя бы подзарядить телефон и узнать последние новости. Для этого по всей стране, в том числе в Одессе и Одесской области, открыли «Пункти незламності». Они есть в каждом населенном пункте, в каждом районе больших городов, и их количество постоянно растет.
Все «Пункти незламності» можно найти на специальной онлайн-карте. Но когда света нет сутками, отсутствует и интернет, а значит, воспользоваться онлайн-картой практически невозможно. Поэтому «Одесская жизнь» приводит список адресов «Пунктов незламності», чтобы они всегда были под рукой.
Важно! Зарядить телефоны можно во многих супермаркетах таких торговых сетей, как «Таврія-В», «Копійка», «Сільпо», «Обжора», «Сантім», «Точка». Также эта услуга в блэкаут доступна в сети магазинов Budusushi, в ряде отделений «Новой почты» и на АЗС сети WOG, Socar, Amic Energy.
Адреса «Пунктов незламності» в Приморском районе:
- Базарная, 85;
- Балковская, 9;
- пр-т Гагарина, 13а;
- Гоголя, 7;
- Градоначальницкая, 22, к.3;
- 10 Апреля, 22 (школа №10);
- Канатная, 134 (Приморская райадминистрация);
- Коблевская, 14/16;
- Льва Толстого, 14;
- Льва Толстого, 32;
- Малая Арнаутская, 2;
- Малая Арнаутская, 88;
- пр-т Александровский, 4;
- Привокзальная площадь, 2 (Одесса-Главная);
- Пушкинская, 54;
- Садовая, 14 («Крем-кафе»);
- Семинарская, 1/5;
- Середнефонтанская, 19а («Крем-кафе»);
- Соборная площадь, 10;
- Спиридоновская, 6;
- Спиридоновская, 12;
- Спиридоновская, 18/24;
- Старопортофранковская, 67;
- Старопортофранковская, 103а;
- Старосенная площадь, 1а;
- Старосенная площадь, 15;
- Тираспольская, 13;
- Тираспольская, 19;
- Тираспольская, 23;
- Транспортная, 8а;
- Троицкая, 28;
- Уютная, 1;
- Фонтанская дор., 9б;
- Фонтанская дор., 43;
- Французский б-р, 20а;
- пр-т Шевчено, 6/3;
- пр-т Шевчено, 6/6;
- пр-т Шевчено, 15/4.
Адреса «Пунктов незламності» в Малиновском районе:
- Адмиральский пр-т, 32 (лицей №4);
- Адмиральский пр-т, 42;
- Балковская, 199;
- Б. Хмельницкого, 64;
- Болгарская, 16;
- Бугаевская, 21в (супермаркет «Ідеал»);
- Варненская, 4а/3 (ресторан «Хінкальня»);
- Варненская, 4е (ресторан «ВДВ»);
- Гастелло, 50 (ТЦ «Аэропортовский»);
- Генерала Петрова, 22 (Малиновская райадминистрация);
- Генерала Петрова, 31 (кафе «Мока-лока»);
- Заньковецкой, 11;
- Ивана и Юрия Лип, 1;
- Комитетская, 5 (лицей №60);
- Космонавтов, 17а (ресторан «Клумба»);
- Михайловская, 3 (ДПРЧ 8);
- Серединский сквер, 1;
- Средняя, 9;
- Циолковского, 1 («Одеський міський центр реінтеграції осіб без визначеного місця проживання»).
Адреса «Пунктов незламності» в Киевском районе:
- Адмиральский пр-т, 25;
- Адмиральский пр-т, 11;
- Адмиральский пр-т, 29;
- Ак. Вильямса, 68 (ресторан LES);
- Ак. Вильямса, 68/1 (кафе «Альтернатива»);
- Ак. Вильямса, 79 (школа №86);
- пр-т Ак. Глушко, 1г (лицей №9);
- пр-т Ак. Глушко, 2 («Сантакафе»);
- пр-т Ак. Глушко, 16/18 (кафе The Bagel);
- Ак. Королева, 9 (Киевская райадминистрация);
- Ак. Королева, 12 (лицей №63);
- Ак. Королева, 22 (ресторан «Локація»);
- Варненская, 15 (столовая);
- Космонавта Комарова, 6;
- Люстдорфская дор., 58 (столовая);
- Люстдорфская дор., 60 (школа №51);
- Судостроительная, 11;
- Шишкина, 60а;
- Люстдорфская дор., 152 (школа №78);
- пр-т Небесной Сотни, 47/1 (ресторан Doner Kebab).
Адреса «Пунктов незламності» в Суворовском районе:
- Ак. Заболотного, 52 (ресторан «Італійський квартал»);
- Ак. Заболотного, 57/2а (ресторан «Сканді»);
- Балковская, 42/1 (школа №5);
- Балтская дорога, 2 («Одеський міський центр реінтеграції осіб без визначеного місця проживання»);
- Высоцкого, 23а (Fashion Flowers Cafe);
- Ген. Бочарова, 23 (кафе «Драйв»);
- пр-т Добровольского, 106 (Суворовская райадминистрация);
- пр-т Добровольского, 126, корп. 1 (ОСББ «Добровольского, 126»);
- Крымская, 62а (Одесский учебно-воспитательный комплекс №13);
- Крымская, 71 («Суші-босс»);
- Крымская, 72б (ресторан «Хінкальня»);
- Крымская, 84 (магазин «Блиск і відро»);
- Махачкалинская, 7 (лицей №17);
- Николаевская дорога, 307а («Продукты-1399»);
- Семена Палия, 93а (ТЦ «Сім’я»);
- Семена Палия, 108 (кафе «А ля паста»);
- Черноморского казачества, 95 (ЖКС «Пересипський»).
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