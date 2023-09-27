Псевдоволонтерша из Одесской области наживалась на родных без вести пропавших военнослужащих

«Ваш родственник в госпитале и нуждается в финансовой помощи»: под такой легендой женщина-волонтер выманивала деньги у родных без вести пропавших военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщили в нацполиции Одесской области.

В марте 2023 года женщина в социальных сетях организовали сбор данных о пропавших без вести воинах ВСУ. В дальнейшем эти сведения она использовала для своей корыстной цели.

Злоумышленница звонила близким людям и родственникам по номерам телефонов, которые они оставляли под сообщениями с призывами помочь разыскать родных, представлялась волонтером и сообщала, что их родственников нашлись и они живы.

Играя на эмоциях родственников, она вводила их в заблуждение сообщениями, что военнослужащие находятся в госпитале в Бахмуте и нуждаются в деньгах на лечение, питание и транспортировку в безопасное место, и просила сбросить на ее банковский счет средства. Суммы колебались от нескольких сот до нескольких тысяч гривен.

Полученные обманным путем средства, женщина снимала и использовала в своих целях.

Полицейские установили четырех потерпевших, которые в общей сложности перечислили мошеннице более 9 тыс. гривен.

Следователи задержали женщину и сообщили ей о подозрении в мошенничестве.

За совершенное ей грозит штраф от 51 до 68 тысяч гривен, или исправительные работы на срок до 2-х лет, или ограничение свободы на срок до 5-ти лет, или лишение свободы на срок до 3-х лет.

Как распознать псевдоволонтера

Псевдоволонтера распознать довольно легко — стоит только попросить предъявить соответствующие документы, что позволяют волонтерскую деятельность и определенным образом регламентируют ее.

Проверить документы у волонтера имеет право каждый гражданин, ведь эта информация открыта. Если волонтер не желает показывать вам подтверждающие документы – это один из признаков мошенничества.

У человека, собирающего средства на любые нужды, желательно должны быть удостоверение волонтера, доверенность или соглашение с гражданином, для которого собирают средства/договор с организацией, оказывающей волонтерскую помощь.

Удостоверение волонтера может быть выдано органами местной власти – мэрией, поселковым или районным советом или ОГА (ОВА). Волонтерские удостоверения также могут предоставить общественные организации, благотворительные фонды, штабы местного ТРО или ВСУ, медицинские учреждения.

Договор о волонтерской деятельности с организацией должен содержать, в частности, описание волонтерской деятельности (задания) и период деятельности.

Организация, занимающаяся помощью, обязательно должна быть зарегистрирована и иметь статус благотворительной организации или общественного объединения. Если вам предлагают отдать деньги коммерческой организации, это может быть одним из признаков мошенничества.

Также следует обратить внимание на статус неприбыльности благотворительной или волонтерской организации — подтвердить его может выписка из реестра неприбыльных организаций. Это, конечно, не главный признак настоящих волонтеров, однако данный статус освобождает организацию от налогообложения, поэтому большинство серьезных благотворителей стараются получить его сразу.

Многие псевдоволонтеры «работают» в соцсетях, в частности в Facebook в региональных группах часто можно встретить объявление, где просят о помощи или больному ребенку, или на армию и тому подобное. В такой ситуации вам следует критически оценивать информацию, узнать все о том или ином фонде, а также следовать такому алгоритму:

зайти на страницу организации или человека-волонтера и проверить, когда создана страница и ее предыдущая активность. Не забывайте также, что страницы часто берут в аренду, поэтому следует обратить внимание и на реакцию к вышеупомянутому посту от друзей волонтера;

сделать поиск фотографий через Google-картинки;

сделать поиск написанного текста в Google или Facebook;

сверить номера счетов. Если вы видели такие же в других постах в соцсетях – стоит задуматься.