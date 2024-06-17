Оголошено вирок псевдоволонтерці з Одеської області, яка обдурила родичів безвісти зниклих військовослужбовців

Про це повідомили в поліції Одеської області.

У березні 2023 року жінка в соціальних мережах організувала збір даних про зниклих безвісти воїнів ЗСУ. Надалі ці відомості вона використовувала для своєї корисливої мети.

Зловмисниця телефонувала близьким людям і родичам за номерами телефонів, які вони залишали під повідомленнями із закликами допомогти розшукати рідних, представлялася волонтеркою і повідомляла, що їхніх родичів знайшлися і вони живі.

Читайте також: Псевдоволонтерка з Одещини обманювала людей по всій країні: на неї чекає суворе покарання

Граючи на емоціях родичів, вона вводила їх в оману повідомленнями, що військовослужбовці перебувають у госпіталі в Бахмуті та потребують грошей на лікування, харчування і транспортування до безпечного місця, і просила скинути на її банківський рахунок кошти. Суми коливалися від кількох сотень до кількох тисяч гривень. Гроші залишала вона собі.

Під час слідства поліцейські встановили, що ошукані люди відправили шахрайці понад 9 тисяч гривень.

Обвинувальний акт скерували до суду, який визнав обвинувачену винною та призначив їй покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з іспитовим строком півтора року.

Нагадаємо, студент полтавського вишу ошукав одеситку на понад мільйон гривень, створивши фальшивий акаунт, який відрізнявся від профілю відомої волонтерки лише однією зайвою крапкою в адресі.