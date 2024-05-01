Одесситка перечислила более миллиона помощи военным на счет мошенника

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Жертвой мошенника стала 45-летняя одесситка, потерявшая на войне родного человека и решившая финансово поддержать наших военных через волонтеров. Женщина нашла в интернете страницу, поддельную под аккаунт известного в стране благотворителя, где размещались посты о сборе денег якобы на приобретение тепловизоров, медикаментов, автомобилей, дронов и других вещей, необходимых военным на передовой.

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В частной переписке через мобильный мессенджер псевдоволонтер предоставлял одесситке перечень вещей, на которые якобы собирал деньги. В течение двух недель введенная в заблуждение женщина перечислила на указанные онлайн-счета чуть более миллиона гривен.

Одесситка поняла, что ее обманули, когда случайно увидела настоящую страницу благотворителя, отличавшуюся от фишинговой лишь одной точкой в ​​URL— адресе.

Полицейские установили личность злоумышленника — им оказался 23-летний студент полтавского вуза. Мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве по ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит наказание в виде штрафа от 68 тыс. до 136 тыс. грн или лишение свободы сроком до пяти лет.

Как распознать псевдоволонтера в соцсетях

Многие псевдоволонтеры «работают» в соцсетях, в частности в Facebook, где просят о помощи или больному ребенку, или на ВСУ и тому подобное. В такой ситуации следует критически оценивать информацию, узнать все о том или ином фонде, а также следовать такому алгоритму: