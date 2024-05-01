Новости Одессы и Одесской области

Одесситка перечислила более миллиона помощи военным на счет мошенника

Одесситка перечислила более миллиона помощи военным на счет мошенника

Студент полтавского вуза обманул одесситку более чем на миллион гривен, создав фальшивый аккаунт, который отличался от профиля известного волонтера всего одной лишней точкой в адресе.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Жертвой мошенника стала 45-летняя одесситка, потерявшая на войне родного человека и решившая финансово поддержать наших военных через волонтеров. Женщина нашла в интернете страницу, поддельную под аккаунт известного в стране благотворителя, где размещались посты о сборе денег якобы на приобретение тепловизоров, медикаментов, автомобилей, дронов и других вещей, необходимых военным на передовой.

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В частной переписке через мобильный мессенджер псевдоволонтер предоставлял одесситке перечень вещей, на которые якобы собирал деньги. В течение двух недель введенная в заблуждение женщина перечислила на указанные онлайн-счета чуть более миллиона гривен.

Одесситка поняла, что ее обманули, когда случайно увидела настоящую страницу благотворителя, отличавшуюся от фишинговой лишь одной точкой в ​​URL— адресе.

Полицейские установили личность злоумышленника — им оказался 23-летний студент полтавского вуза. Мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве по ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит наказание в виде штрафа от 68 тыс. до 136 тыс. грн или лишение свободы сроком до пяти лет.

Как распознать псевдоволонтера в соцсетях

Многие псевдоволонтеры «работают» в соцсетях, в частности в Facebook, где просят о помощи или больному ребенку, или на ВСУ и тому подобное. В такой ситуации следует критически оценивать информацию, узнать все о том или ином фонде, а также следовать такому алгоритму:

  • зайти на страницу организации или человека-волонтера и проверить, когда создана страница и ее предыдущая активность. Не забывайте также, что страницы часто берут в аренду, поэтому следует обратить внимание и на реакцию к вышеупомянутому посту от друзей волонтера;
  • сделать поиск фотографий через Google-картинки;
  • сделать поиск написанного текста в Google или Facebook;
  • сверить номера счетов. Если вы видели такие же в других постах в соцсетях – стоит задуматься.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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