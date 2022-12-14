Провокаторы в Одессе призывают перекрывать дороги из-за света: их разыщут

Те, кто подстрекают одесситов к акциям неповиновения в связи с отключениями света, разыщут и накажут. Подобную информацию распространяют коллаборанты и российские агенты.

Об этом сообщили в Одесской районной администрации.

Правоохранители будут привлекать к ответственности провокаторов, которые подстрекают население к противоправным действиям в связи с аварийными отключениями электроэнергии.

Речь идет о незаконных митингах и перекрытиях дорог.

В Одессе уже были подобные прецеденты, когда после чтения телеграм-каналов, которые контролируются из россии, жители одесских домов пытались привлечь внимание к отсутствию света незаконными методами. Однако полиции удавалось успокоить людей и восстанавливать движение.

Тогда движение на Таирова перекрывали около 20 недовольных жильцов домов на ул. Академика Королева, 33 и 35, а также Академика Глушко, 18.

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